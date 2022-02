从典范到乱源：美国民主缺陷已成世界稳定隐患

来源:香港01

作者:杭子牙

几名美国共和党众议员于本周推出了一项最新对华制裁法案,《制裁中共法案》(Sanctioning Tyrannical and Oppressive People within the Chinese Communist Party Act),拟对所有2000多名中国全国代表大会成员及其成年直系亲属进行制裁。根据该法案,所有2000多名全国代表大会成员及其成年直系亲属将无法入境美国,也无法使用美国金融系统,同时美国公司也不能与被制裁个人及其家人进行任何交易。

这项内容措施空前强硬的法案如果在国会获得通过并由总统拜登(Joe Biden)签署成法,必将给中美关系带来灾难性冲击,也必将招致中国最严厉的对等制裁措施,包括美国总统在内的联邦政府与参众两院议员,可能都将会成为中国的对等制裁报复对象。

不过目前为止,还没有民主党议员回应这项法案,一般分析认为,参众两院将很难完整通过该项法案。为防止给中美关系带来进一步冲击,即便国会通过,拜登也极可能不会签署这项法案,共和党议员提出这一议案的目的,在很大程度是为了给民主党与拜登政府制造难题,同时收割国内反华民意。而以该法案的出炉背景为案例分析,则可以透视出美国民主制度设计的诸多内在先天缺陷,以及因为这些缺陷而给世界安全稳定带来的严重隐患。

美国在18世纪独立建国时建立起了一整套基于分权制衡的民主制度,构成了美国的宪政基础,其主要形式包括三权分立,民主选举,以及联邦结构。这一制度设计一则继承了古希腊政治文化中城邦制古典民主思想,是对早期欧洲封建专制在制度实践层面的反思,二则是因为美国独立是13块殖民地共同努力的结果,因之在后来的宪政秩序与国家制度建构中,必须向现实妥协。

尽管这套制度设计仍然有很多缺陷,如黑人和妇女的政治权利在当时根本不被承认,但历史地看,这套制度确实是当时最先进的制度,是西方资本主义民主制度的典范,它使美国避免了专制高压的灾难与黑暗,也使得美国很快发展壮大为西方资本主义国家的新贵,并且在南北战争中成功维持了国家统一,并进而通过其难得的地理优势和对两次世界大战的介入,促成了全球权力中心从欧洲跨过大西洋转移,美国成为二战后的霸主。在此期间,根据成长中的国家制度建构需要,针对当时需要解决的矛盾冲突,美国宪法也多次修正,使得这套制度逐渐完备。

必须承认,就民主特别是政治民主的成分来说,美国制度仍然堪称西方制度的楷模,美国也仍然是全球最具科技与商业创新力、综合实力最强大的国家。

但另一方面,自由资本主义市场的过度主导,也使得美国成为全球贫富悬殊最大的国家之一,这一根本性的经济问题又与自由主义及种族等结构性社会问题叠加,使得美国社会越来越向极化的方向发展,社会日趋撕裂,各种冲突不断,犯罪率不断上升,严重消耗着美国的经济成果并侵蚀着其社会制度底层。

更为严重的是美国制度设计原本用于权力制衡考虑的两党制、联邦制、三权分立制等机制,被政党政治严重扭曲异化,很不幸地变成了政党政治人物争权夺利的合法工具,各政党与政治人物均在其合法掩护下拼命扩张自身利益,而制度自身又逐渐失去其原本曾具有的修复能力。

所以我们可以看到,奥巴马(Barack Obama)在任内几乎一事无成,其唯一留下的遗产——“奥巴马医保”也被特朗普(Donald Trump)多次尝试推翻。特朗普任内因为联邦制的松散国家权力结构和特朗普政府本身的自私无能导致疫情防控彻底失败,使美国成为全球因疫情死亡人数最多的国家。拜登上任后推出了与中国对抗的加强美国基础设施建设的法案,但是因为政党政治掣肘,在屡次修改削减后,才获得国会通过。

这种由制度结构衍生的巨大的政治内耗已经成为美国制度之癌,在消耗美国元神的同时,正一步步把美国拉下巅峰。在解决不了这些问题的情况下,那些政客与制度卫道士们,只能发明出各种好听的名词,如“与病毒共存”、“经济决策没有效率却可以保证公平公正”等等说法,来为自己遮羞开脱,试图在嘴巴上挽回颜面,掩饰其本质上的自私无能与制度性缺陷。

当基于党争的民主制度玩家们,都是从自身或本党利益最大化来考虑和决策问题,整体国家与人民的利益被放到一边,整个国家的政治生态就必然会走向撕裂。如果美国是一个无足轻重的小国,那么这些撕裂与斗争只是内耗。当美国作为一个在全球具有主导地位的超级大国,这种内部政治撕裂与斗争的负面影响,就会形成强大外溢效应,给其它国家乃至整个世界秩序带来灾难性影响。

对比历史就可以发现,在二战美国刚刚登上世界霸权舞台的时候,它对外输出的是反法西斯战争和“马歇尔计划(The Marshall Plan)”等经济建设项目,是世界银行(WB)和国际货币基金组织(IMF)等国际金融秩序,尽管这些国家行为都脱离不了建立和维持美国霸权的庸俗目的,但在当时,它确实是一股健康的、积极的力量,因而得到了世界多数国家的支持。甚至在本世纪初由美国领导的国际反恐战争也是如此。

但是,现在的美国在向世界输出什么呢?经济上,在不断借助美元霸权地位通过金融政策收割他国经济果实,在这次新冠疫情国际大流行期间,美国联储局与美国联邦政府表现得尤其赤裸贪婪,美元霸权现在已经成为很多国家的经济灾难。自亚洲金融危机以来,由美国国内经济或金融政策肇始,由华尔街金融大鳄为首操弄,已经至少在世界范围内制造了两次严重金融危机,使得很多国家的多年经济建设成果毁于一旦。

特朗普则干脆赤裸裸地提出“美国优先”政策,把“美国再次伟大”的基础建立在对其它国家的经济敲诈行为上,不仅把中国当成首要敲诈对象,导致中美关系全面恶化,甚至连其盟友体系都不放过,使得世界经济秩序因为这个“混世魔王”而空前大乱。政治上,中东的茉莉花革命、东欧的天鹅绒革命、乌克兰危机等等,几乎每一个地方的政治动荡与“颜色革命”,都少不了美国的影子。有不少人认为,美国这些年在国际事务上的表现,使它已经从一股令人尊敬的良善力量变成了一个世界乱源,一个真正的邪恶帝国。

以这次共和党拟提出的《反中共法案》为例,共和党真的是要全面彻底摧毁与中国的关系吗?恐怕未必。如果现在是由共和党执政,它们肯定不会提出如此极端的法案。如果共和党真有这个意愿,在更激进的特朗普执政时他们就应该端出类似法案。他们也非常清楚这个法案如果通过对中美关系的毁灭性冲击,包括美国自身利益在内,整个现有世界秩序也会因此而严重受损。他们之所以不在当时端出,而是在现在拜登执政期间端出,尤其是在拜登政府正试图适度回调中美关系,民意又陷入空前低迷的时候推出,无非就是想“挟民意以令拜登”,把民主党和拜登政府架到火上烤,在政治上收割主流反华民意。在这一政治算计下,他们还会考虑法案对中美关系、世界秩序,以及美国自身利益的冲击吗?不会,只要能达到打击民主党和拜登政府,实现本党利益最大化的目的就可以,其它影响都不在他们的考虑范围。

这就是美国政党与政治人物通过合法利用美国制度设计中某些固有的缺陷,给他国,给世界,乃至给美国自身利益带来严重伤害的一个最典范案例。有人说这是美国霸权主义的体现,是在教训中国侵犯人权——太高看这些政党政治人物的道德水准了,这就是一群政客通过滥用国家制度争权夺利而已。只不过他们在国内争夺,殃及的却是整个世界。