医疗欠资源求助中央 香港市民缺资讯求助无门

香港《明报》社评

香港疫情持续恶化，医疗系统濒临全面饱和状态，医管局宣布将隔离病床留给长者及儿童，并呼吁轻症患者在家耐心等候。市民对此可以体谅，但不能接受资讯不清不楚，特别是感染者如何自处无所适从。中央明确表示尽最大努力协助香港抗疫，消息振奋人心，但“好消息刺激大市”的作用只能维持一时，特区政府与深圳市政府应该定期举行联合记者会，宣布合作抗疫措施，比如最近跨境货车司机染疫引发的食品供应暂时短缺，市民亟待合作双方能发布统一信息。

市民会配合“生命至上”的措施 不能忍受缺乏指引的耐心等候

自从上月23日第五波疫情大爆发以来，感染人数激增了近5000宗，医疗系统爆煲是迟早的事，医管局昨天宣布，减少非紧急服务，而现有收治冠病病毒的设施，将隔离病床预留给病情严重的病人、优先安排长者、儿童等病人入院，也会将香港感染控制中心情况稳定的病人转去亚博，以腾出病床接收上述病人。至于较年轻、症状轻微的病人，医管局呼吁他们在家耐心等候，不要恐慌。

将资源用在最有需要的患者身上，体现“生命至上”的精神，市民是会配合的。然而，现在已经有过千名检测阳性的患者，在家耐心等候，有的已经等了六七天，仍没获安排送院治理。这些患者，或许都只有轻微症状，在家休养确实不会引致病情恶化，但如何保护家人不受感染，政府没有给予明确的指引。特别是那些居住环境根本无法隔离，迟早会出现全家感染。

年轻患者不能获得优先处理，也是迫不得已的事情，但家里有老人和小孩的家庭，又该如何处理，特别是已经出现100多名小孩受到感染，他们获得住院安排，而家人还要居家隔离，全家都会处于惶恐不可终日的状态，对于这些个案，政府再以“不理想”道歉但置之不理。

特区政府应该尽快就市民亟待解决的问题，提出适切的指导意见，负责不同范畴的部门，应该拟定一套统一的标准做法，训练接听热线的工作人员，解答市民的查询，遇到不同的要求，立即主动转介专责的部门，不能推搪这个部门不负责，让市民自行去寻找别的查询途径。疫情的信息变化得快，政府能提供的服务也会随着情况变化而有所改变，这是可以理解的，这个时候，更需要统一的指挥，协调各部门的资源，每日更新回应市民查询的解决方案。

需求激增下医疗设施严重不足，中央已经十分关切，日前在深圳召开的会议，有中央、广东省和深圳市的官员参与，特区政府也向他们提出了要求援助的具体清单，内地与香港官员和专家，成立五个专班，分别就不同的资源进行协调，尽快落实协助香港抗疫的援助。

现在香港处于最恶劣的状况，究竟是先建“火神山”式的方舱医院，还是增加检测手段，是否应该同时处理供港食品的运输能够回复正常，特区政府千头万绪。然而，愈是百端待举，愈要冷静处理。特区政府与大陆专家，应该尽快排出先后缓急，按部就班处理。特区政府处于抗疫第一线，清楚各种急需解决的问题所在，大陆专家处理疫情有充分的经验，可以提出可供借鉴的措施，一切以效果论成败，抗疫做法不能再以深圳河为界。

深港两地政府联合记者会 提高市民对成功抗疫期待

中央既然已经发出指示，要求“全力支援香港抗击疫情、确保对港物资供应”，相信广东省和深圳市也会积极配合。诚如广东省领导向李家超表示，帮助香港就是帮助广东。粤港两地唇齿相依，有理由相信广东省会倾力解囊襄助，并协调解决问题。这些信息，对于提振香港市民士气，肯定会起到积极的作用。

香港需要大陆的物资协助，由粤港两地政府去落实，香港市民还需要更多的资讯，以应对各种跨境的问题。不少市民希望回到大陆“避疫”，深圳市政府有既定的隔离措施，但资讯极不透明，只是在深圳的媒体或者网站公布，香港市民特别是对网上资讯途径不熟悉的市民，往往是到了关口才获悉，以致无法成行。跨境货车司机染疫需要隔离，其密切接触者的内地货车司机也要隔离，一时间供港食品几乎陷于停顿，相信深圳市政府也在积极处理，但资讯同样不透明，香港市民在充满不确定情况下，可能会抢购物资。深圳市政府应该对香港媒体提高透明度，举行记者会解释各种安排与未来计划。

香港与深圳自从两年前“封关”之后，互相发放不同资讯，这对两地共同抗疫不利，现在中央协调两地成立专班，一定能够促成合作，特别是援助香港的物资，以及供港食品的运输问题，相信会得到解决，但还有一个重要的环节，就是鼓舞香港的士气。当香港市民看到两地政府能够衷诚合作，自然会提高对抗疫成功的期待，如果两地政府能够定期举行联合记者会，从形象上表现出并肩同行，而且能够对于提问给出统一而有协调的答案，对于提振香港市民的信心，将无往而不利。