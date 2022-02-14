为何美国需乌克兰危机

来源：台湾联合新闻网

作者：汪哲仁

2月12日是美俄历史上不寻常的一天。双边的总统、外交部长与国防部长在这一天分别举行电话会谈。从目前的迹象来看，双方互相指责的情况并没有改善，美国一口咬定俄罗斯即将进攻乌克兰，并扬言若俄罗斯真的采取军事行动，则必将遭到严重的后果。俄罗斯则认为美国歇斯底里地散播俄罗斯动武的假消息，是挑衅且制造紧张的行为。

与此同时，乌克兰东部的卢甘斯克与顿涅茨克两地也传出爆炸事件，让人有风雨欲来的感觉。但回想几天前，在8日法国总统与普京会面后，双方气氛透露出一些缓和的迹象，马克龙提出俄方期待的重回明斯克协议，而普京则说愿意讨论马克龙所提出的方案。

情况在11日急转直下，美国国安顾问沙利文说俄罗斯可能在24至48小时内，20日冬奥结束前攻打乌克兰，而可能的进攻日期是16日。同样地，拜登与欧洲盟友通电话时，认为普亭将于16日发动攻击，但是欧洲并不太相信，英国态度也颇迟疑，甚至连乌克兰总统也希望各界提供俄罗斯挥军的证据。究竟美国为何要一直发布俄罗斯要进攻乌克兰的消息呢？

首先，外交政策始于国内。拜登政府的民调在去年8月后一直维持在低档，阿富汗撤军让美国受到盟国很大的质疑，威信大损，因此持续发布俄罗斯即将进攻乌克兰的消息，让乌东情势紧张，能让美国国内的注意力有效转移，有助于民主党在期中选举的结果。

其次，重建盟国对美国的信心。如果俄罗斯真的进攻乌克兰，美国可说，我们早就提出警告，并派兵在北约协助抵挡俄国的侵略；如果俄罗斯没有进攻，美国则会说，因为美国的警告，遏止了俄罗斯进攻的可能性。不论何种情况，美方都立于不败之地。

第三是经济利益。情势紧张有助于美国天然气布局。2021年美国已经超越俄罗斯成为全球最大的天然气生产国，预计今天将成为最大的天然气输出国。由于去年12月联通俄罗斯和欧洲之间的天然气管道亚玛—欧洲（Yamal-Europe）停供天然气，造成欧洲天然气价格暴涨。欧洲害怕若俄罗斯因开战而遭到西方严厉的制裁，再对欧洲停供，再加上库存水位只有一半，因此欧洲开始大量进口并囤积天然气。

美国在2021年销售到欧洲的天然气占其出口量的三分之一，而今年1月欧洲市场已经上升67％。因此，若能阻挡北溪二号的运转，则未来欧洲将成为美国天然气出口的主要市场，而乌克兰危机可成为阻挡北溪二号的关键因素。

不论美国提高紧张状态的动机为何，但是就目前情况来看，紧张的情况让美国盟友在撤侨、呼吁公民离开乌克兰、缩减大使馆规模等方面都与美方站在一起，乌克兰也拿到了大量的武器成为反俄“刺猬”。不过若普亭按兵不发，但持续压力，美国在盟国间信心能维持到几时，令人好奇。