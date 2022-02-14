左手挡右手压 美外长忙处理俄中朝问题

来源：德国之声

就在美国忙著应对俄乌危机的同时，布林肯、韩国外长郑义溶和日本外相林芳正12日在檀香山举行了一天的会谈，重点是朝鲜的核威胁以及中国的挑战。都谈了些什么？

美国国务卿布林肯和他的日韩外长周六 (2月12日)宣布，在应对亚太安全威胁方面保持一致。

华盛顿将这次会议作为泛太平洋地区外交活动的第三站，目的是要重新确认美国在政治和安全方面对亚洲的影响力。

布林肯首先出席了在墨尔本举行的四方会议，该联盟由澳大利亚、日本、印度和美国组成，旨在阻止北京在亚太地区的扩张性军事政策。

然后，这位美国最高特使前往斐济参加17个太平洋岛国代表的虚拟会议。这些国家也在应对中国的经济、政治和军事野心。美国官员说，此行是为了向整个地区的国家保证，华盛顿仍然对他们的问题给予深切关注。

法新社报道，布林肯不管到哪一站，华盛顿的主要精力都放在俄罗斯入侵乌克兰的威胁，有关人士也都有讨论。

布林肯在旅行的大部分时间里都在与盟国和俄罗斯外长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov）就这场危机进行联络。

而在每次新闻会上，虽然本意都是要展示美国对亚太事务的奉献，但注意力却集中在布林肯关于俄罗斯可能在几天内攻击乌克兰的声明上。

檀香山的三方会谈也触及俄罗斯入侵乌克兰的可能性。法新社报道，这场战争将导致经济混乱，并可能波及亚洲。日本已经被要求在俄罗斯对欧洲的天然气被切断的情况下，允许其部分液化天然气供应转向欧洲。

此外，日本和韩国希望华盛顿在朝鲜领导人金正恩最近七次试射弹道导弹后，投入更多心力将他拉到谈判桌上。

布林肯说，金正恩持续“挑衅”，但美国对朝鲜“没有敌意”。他说：“我们仍然对对话持开放态度，不设任何先决条件。”

美再公布“印太战略”

在为期一周的行程中，白宫发布了其重新命名为“印太战略”，这份18页的文件强调了该地区在美国政策中的核心地位。

布林肯星期六在檀香山结束这一周的行程时说：“该战略反映了一个基本事实，即该地区发生的事情比世界上任何其他地区都要影响美国人和全世界人民的生活。”

法新社报道，布林肯的努力有了回应。在墨尔本，四方国家寻求深化他们的联盟，将其从最初的马拉巴尔海军演习和新冠疫苗分发扩展到其他领域，包括气候变化、网络安全、基础设施和救灾。

他们还在多次声明中强调，他们已准備好与亚细安（ASEAN）合作，该联盟正处于中国崛起的计划核心。

美恢复所罗门大使馆

美联社报道，布林肯在斐济，会见了太平洋地区领导人，讨论了地区问题，特别是气候变化带来的生存风险。这是自1985年以来美国国务卿首次访问斐济。

他也说，美国准備花更多的钱来支持太平洋岛屿，并宣布恢复美国在所罗门群岛的大使馆，中国现在正卷入那里的政治和地方安全议题。

法新社报道，美国在1993年关闭了在所罗门群岛的大使馆，重开大使馆是一个重要举措，表明美国将更加关注这个过去经常被忽视的地区。

澳大利亚洛伊研究所的普莱克（Jonathan Pryke）告诉法新社，过去华盛顿的动作“反映了美国在太平洋地区没有重要的存在”。

他说:“美国显然对中国在该地区日益增长的存在感到焦虑”，称布林肯的访问“相当重要”。