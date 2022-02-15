身处危境：台湾看俄乌危机

来源：联合新闻网

作者：陈一新

美国情报机构指出俄罗斯最早可能会在16日对乌克兰发动攻击，但克里姆林宫指出美国的放话显示华府“歇斯底里的程度已到达极点”。美俄双方各执一词，孰是孰非？台湾如何看待乌克兰危机？乌台共伴效应是否已经形成？蔡英文政府是否担心北京可能趁俄罗斯攻打乌克兰之际对台用兵？

美国总统拜登12日与俄罗斯总统普京通话，虽然二人未在化解乌克兰危机一事取得突破，但同意双方在各个层级继续保持沟通。

为何美国国安局、中情局、国防部情报局故意将俄罗斯可能在16日开打以及进军乌克兰路线的情报公诸于世?从台北的视角来看，美国此举显然是想警告俄罗斯，美方已经掌握俄罗斯攻打乌克兰的情资，以让克里姆林宫投鼠忌器。

另一方面，拜登政府也透过路透社、英国经济学人、美联社等媒体将美国为首西方国家对乌克兰提供的武器装备与训练等细节昭告天下，让莫斯科了解乌克兰已非吴下阿蒙，如果俄罗斯执意动武，可能得付出高昂代价。

此外，美国为首西方国家也将美国与北约对东欧国家不断增兵的情况大幅报道，让俄罗斯觉得此时并非对乌克兰动武的好时机。

普京与习近平4日举行峰会时就已各取所需，俄罗斯尊重中方在台湾问题的立场，中国大陆则支持俄罗斯的安全需求，可以说在那时乌台共伴效应就已成形。

面对此一效应的持续扩大，台北当然严阵以待。首先，台湾已密切观察北京对乌克兰危机的所有反应与一举一动，作为台湾因应台海危机的重要参考。

其次，这次俄罗斯与白俄罗斯举行为期十天的联合军演，不无可能以演习为掩护，随时挥兵进犯乌克兰。因此，对于解放军未来的任何联合军演，台湾都会密切关注并当作可能对台用兵的前奏。

第三，尽管俄罗斯未必就会如同美国情报机构所预测的会在近期开打，但台湾却也必须升高警戒层次，提高战备，以因应随时可能爆发的台海冲突。

最后，尽管从沙皇时代、苏联以及俄罗斯的行为模式来看，莫斯科一向都是以最小的代价取得最大的利益，克里姆林宫应该不会在全球瞩目的情况下攻打乌克兰，因为代价太高。不过，战争的爆发往往不能以常理来判断。乌克兰危机已发展成为乌台共伴效应，就算未必会进一步发展成台海战争，但台湾也应步步为营，审慎对应。

作者是淡江大学荣誉教授