关键48小时 德总理访莫斯科探普京意图

来源：明报

美国一再警告俄罗斯入侵乌克兰迫在眉睫之际，乌克兰政府周日（13日）要求俄罗斯及其他欧洲安全与合作组织（OSCE）成员在48小时内举行会谈，以了解俄在乌边境集结大军之目的。德国总理朔尔茨亦作斡旋，昨先访基辅，今再访莫斯科会见普京，希望了解俄方囤兵的真正意图，以及展开对话的可能。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）周日称，乌方上周五要求俄罗斯根据《维也纳文件》（欧安组织签署的协议）解释其部队在乌边境集结原因，但俄方未有回覆，因此下一步是要求俄在48小时内举行会谈，“透明地”交代其计划， “若俄罗斯对于讨论欧安组织空间的安全不可分割（indivisible security）是认真的话，那必须履行其军事透明度的承诺，以缓和紧张局势并加强所有成员国安全”。

乌促“北溪2”作地缘政治武器

战争阴霾之下，德国总理朔尔茨（前译肖尔茨）继法国总统马克龙后， 相隔一周也展开乌俄斡旋外访。他周一先到乌克兰，今日会往俄罗斯与普京会谈。朔尔茨昨与乌克兰总统泽连斯基会晤时重申，他将在会晤普京时强调任何入侵都会对俄造成严重的经济后果，又指准备与俄就欧洲安全议题展开“认真对话”。泽连斯基则对朔尔茨表示，连接俄德的北溪2号线天然气管道应是“地缘政治武器”。美国一直强调，倘俄侵乌会以截断北溪2号线作为经济制裁俄国的手段，但上周访美的朔尔茨对此并没附和。

德淡化期望 访俄不预期具体成果

朔尔茨的幕僚称他没放弃透过外交途径避免战争，但淡化其访俄可取得突破成果的期望。德国官员称他们不会认为有具体成果，称朔尔茨此举最大目标是希望更了解俄罗斯目的，试图弄清楚有否回到直接对话的途径。

俄罗斯至昨坚称没有侵乌计划，不过美欧持续放风，指俄乌战争一触即发，有指双方阵营正作“资讯战”互相混淆对方视听。纵使俄尚未采取军事行动，但《华尔街日报》周日引述乌克兰官员报道，莫斯科正加紧向乌发动“混合战”，目的是削弱乌克兰和制造恐慌，试图挑起乌国内部不满情绪及触发示威，一如俄罗斯2014年在乌克兰东部般，以制造干预的藉口。报道指出，这些策略显示普京如何可在避免因发动入侵而遭受西方严厉制裁下，维持对乌施压。泽连斯基的首席国家安全顾问丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）最近说：“俄罗斯首要任务是从内部摧毁我们。”

经济脆弱的乌克兰是欧洲最贫穷国家之一，俄罗斯大军压境，已令投资者冻结在乌克兰项目及撤走资金，乌克兰货币近月亦大幅度贬值。俄罗斯上周四宣布在黑海举行军演，会关闭乌克兰南部海域，阻碍乌克兰主要港口的对外出口，乌克兰政府炮轰该经济封锁是俄混合战一部分。丹尼洛夫说：“他们想扼住我们的经济咽喉。”

俄罗斯亦被指屡次向乌克兰发动网络攻击，包括上月涉入侵乌克兰数十个政府网站并安装恶意软件。乌克兰当局又称，俄罗斯最近展开新战略，就是发动“诈弹”威胁。乌国警方称上月收到近1000个匿名信息，谎称在近1000个地方包括学校及重要基建等有炸弹，导致有学生需要即时撤离。

乌驻英使失言 称愿弃入北约

对于俄罗斯总统普京要求西方保证乌克兰永远不加入北约，北约一再拒绝。不过乌克兰驻英大使普雷斯泰科（Vadym Prystaiko）向BBC表示，如果能避免与俄爆发战争，基辅政府或愿意放弃加入北约，但其后澄清说乌克兰加入北约的雄心不会延迟。

泽连斯基周日亦与美国总统拜登通电话时邀请对方尽快访问乌克兰，称“这将是一个强而有力的信号，有助缓和局势”。白宫未有回覆。