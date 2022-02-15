港特首战两热门人选准备就绪　入闸开跑欠“北风”

来源：香港01

作者：文维广

香港特首选举提名期本周日（20日）展开，各路人马仍按兵不动，至今未有具份量的人士宣布参选，成为这届选战的一道奇景。

据悉，各路人马暗地里已准备就绪，至少两名潜在参选人已筹组好班底准备去马，万事俱备，只欠“北风”。

叶刘力求入闸 有“绿灯”始去马

第五波疫情大爆发，确诊个案不断破顶，多多少少都打乱了北京对特首战部署，惟不论押后与否，但凡有意问鼎特首宝座者，早已默默做功夫。其中新民党主席叶刘淑仪，过去两次参选特首都无功而还，未能取得足够提名票入闸，但叶太向来斗志可嘉，从未放弃一圆特首梦。

政圈耳语，叶太已筹组竞选班底，希望第三度争取提名，她去年底参选立法会提出的宏观蓝图，已仿如“特首政纲”。叶太对上两届未获“祝福”参选，在新选举制度下，特首选举安全系数更加高，若无北京给予“绿灯”自行“抢闸”，恐怕不可能取得提名票。

有资深建制派分析，叶太目前是争取一个入闸机会，至少可落场竞跑，而非只在沙圈踱步，认为叶太的行情现阶段不能忽视，也要视乎北京是否希望这次选举有竞争。

“梁营”准备就绪待“上菜”

至于表现活跃的全国政协副主席、前特首梁振英，政圈关注他会否卷土重来，接近“梁营”人士指，梁振英已准备就绪，前期准备工作如撰写政纲、筹组班底早已完成，也成立小组专门研究土地房屋问题。

该人士指，梁振英过去几年已经未间断会见选委，几年前他已“开跑”，现在“菜已备好，问题只是何时上菜（宣布参选）。”

另一名政界人士指，梁振英早有打逆境波经验，指2012年特首选举北京本属意唐英年，梁振英仍然“去马”参选，唐英年僭建丑闻发生后梁营声势大振，及后争取到北京“唐梁都可以”，最终后来居上。不过，有资深建制人士对梁振英再参选抱有怀疑，事关梁位列政协副主席，北京会否允许他参选，以至他是否最合适的人选？

议员获接触争取提名

至于现任特首林郑月娥行情，有曾为对方助选的建制派指，香港第五波疫情大爆发，抗疫工作一塌糊涂，乱象丛生，相信中央对林郑的管治能力、危机应变能力已“心中有数”，恐怕是“大扣分”。另一热门、财政司司长陈茂波下周发表《财政预算案》，他早已摩拳擦掌，但跟其他潜在参选人一样，没得到允许亦不可能冲闸。

有建制议员就透露，早前获有意参选者接触争取提名，但选委同样要静候讯号，面对扑朔迷离局面，各方只能继续等下去。