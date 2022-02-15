监管风暴过后 一些中资公司重启纽约IPO

来源：路透社

申报文件显示，最近几周，至少有六家中国公司提交了在纽约上市的文件，有望结束去年中国监管机构史无前例的严格监管后长达数月的冻结期。

然而，银行人士表示，这些计划都是小规模的首次公开发行(IPO)，从100万美元到3,500万美元不等，不太可能很快带动一系列大规模上市，因为许多公司正在等待海外上市新规进一步明朗化。

去年前七个月，中国企业在美国筹得128亿美元，但6月底滴滴DIDI.N在纽约上市引发中国监管机构严查后，这类交易戛然而止。

滴滴事件导致所有海外上市案的审查更加严格。

一些规模较小的中国公司现正重新推动在美国出售股票，相信自己不会成为新规的管制目标；新规想要阻止的是那些处理大量数据或对国家安全构成风险的公司。

保险经纪公司恒光控股高管张久林告诉路透，他认为美国和中国的监管机构都希望像恒光这样正当守法的公司能够通过上市做大做强。

他的公司于1月18日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股说明书草案，计划今年晚些时候在纳斯达克上市，筹资多达1,960万美元。

对于中国加强对数据出境的审查将阻碍恒光在美国上市的担忧，张久林淡化了这一担忧，称恒光没有收集敏感的个人客户数据。

中国国家互联网信息办公室等多部门日前发布“网络安全审查办法”，最新版“网络安全审查办法”将于2022年2月15日起施行。明确要求掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查。

中国证监会(CSRC)去年12月下旬就境外上市相关制度规则公开征求意见称，将对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理。

“这些申请太小了，不具有相关性。我认为短期内不会有任何实质性的放松，”一位驻香港的股权资本市场银行家表示。他指的是这些规定的不确定性，包括对拥有逾100万用户数据的公司进行安全审查。

监管表态

公司高管表示，软件制造商U-BX Technology和电子元件制造商奥斯汀光电(Ostin Technology Group)等中国赴美IPO申请者，对近期中美监管机构就此类交易发出的积极信号感到兴奋。

“我们已经看到了来自中国证监会的积极表态，”张久林说道。

中国证监会副主席方星海在上个月的一次会议上告诉外国金融机构高管，中国和美国在协调有关在纽约上市中国公司的监管法规方面正在取得进展。

其他一些人也持乐观态度。

奥斯汀光电董事长凌涛说：“对于像我们这样的小型股来说，我认为中国的新规不会产生太大影响。”该公司希望3月在纳斯达克上市，筹资至多1,500万美元。

SEC文件显示，除了新的IPO申请外，今年还有10多家中国公司修改了IPO文件。

私募股权公司Prospect Avenue Capital(PAC)的创始合伙人廖明说，市场参与者看到了一线希望。

然而，他补充说，中国需要强有力的市场友好政策，才能全面重振赴美上市。