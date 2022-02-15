日本力求在美中俄间维稳

来源：中时电子报

旺报社评

日本在二战结束后，因北方四岛归属问题悬而未决，并未与俄国签订结束战争状态的和平条约，1956年日、苏邦交正常化后，历任首相都将签订“日俄和平条约”视为努力目标。安倍内阁曾积极寻求与普京政府就“北方四岛”问题达成妥协，但未能克尽全功。岸田上任后即与普京举行电话会谈，达成早日实现面对面会谈的共识，但因冠病疫情及乌克兰局势恶化，迟迟未能实现。

中俄若联手 日腹背受敌

日俄缺乏战略互信，不仅令“北方领土”问题无解，更随美中对抗升高，促动中俄接近，俄罗斯回防鄂霍茨克海，强化北方四岛所在的南千岛群岛驻军，并设置导弹基地。2021年以来，俄罗斯更无视日本抗议，在南千岛群岛进行大规模军事演习，模拟击退敌军登陆部队。俄军在南千岛群岛演习剑指美日同盟的意味浓厚，日本无力在外交上阻止俄罗斯靠近中国。

当下，美中对抗升高，美俄因北约东扩，俄军增兵俄、乌边境，使美俄交恶，进一步推升中俄战略合作，益形压缩日俄在“北方四岛”上的谈判空间。对岸田首相而言，美日同盟虽为重中之重，但无意在外交上完全受制于美国，与拜登政府对俄政策亦步亦趋。岸田内阁倾向于在俄罗斯实际入侵乌克兰前，不表明发动制裁，与宣布将发动制裁的美国及欧盟保持适度距离，以防普京加大对日本北面的战略施压，使日本陷入南北受敌的不利局面。

俄罗斯驻日大使加卢津批评美、欧对俄制裁的“威胁”为“暴力”，希望日本不要加入。对此，岸田采取慎重的态度。其实，俄罗斯2014年并吞乌克兰南部克里米亚半岛时，日本对俄国的制裁不但比美国晚，而且只限制进口克里米亚产品，并未实质经济制裁俄罗斯，足见日本对俄罗斯的谨慎。

俄罗斯外长拉夫罗夫认为，日本与敌视中国的美国为同盟关系，阻碍日俄关系的发展，更是日俄缔结和平条约的障碍，若美国在日本部署导弹防御系统，“将对俄罗斯构成威胁”。因此，日本虽升级美日安保合作，致力将自卫队转型为攻守俱佳的防卫力量，但对美国在日本部署中程导弹并未埋单，意在避免造成中俄联手对抗日本，陷入腹背受敌的战略不利地位。

世界两极化 不利日经济

美国在欧亚大陆东西两侧遏制中俄，凝聚北京与莫斯科的共同战略利益，此反映在日前《中俄联合声明》中反对北约东扩，深化中俄战略合作。俄罗斯的军事力与中国的经济力两相结合，使彼此更有底气应对美国的战略施压，但中国仍难与俄罗斯缔结同盟关系，使免国际社会再陷两大集团对抗，阻断全球化之路，不利中俄的经济发展。

普京认为，“对解决全球与区域问题拥有近似及一致的立场，为俄罗斯与中国协调外交政策的基础”。中俄虽联手抗衡美国的影响力，但在决定俄国与西方关系的乌克兰问题上，中俄仍保持距离。在《中俄联合声明》中，中国以外交辞令谨慎表达对俄罗斯的支持，但并未表态支持俄罗斯对乌克兰动武。北京呼吁美俄保持冷静，摒弃冷战思维，若将全球带回冷战，与中国的利益相违。

对俄国外交声援，但不结为军事同盟对北京而言风险最小，且可避免与日本及欧盟等中国的重要贸易伙伴陷入结构性的关系恶化。此外，美中虽对立难解，但北京仍试图稳定中美关系，中俄结盟将使中美关系更趋紧张，形成无解的价值观冲突，此非北京所乐见。

日本对此心知肚明，对俄经济制裁，将俄罗斯进一步推向中国绝非明智之举，两极化的世界势必造成日本周边安全情势更形恶化，亦不利于日本与中俄的经济关系。岸田深知日本与中俄存在地缘政治矛盾，但也不必然要将彼此推向敌对。日本身处东亚，有其基于亚洲的战略思考。美中俄复杂的战略三角中，岸田扬弃冷战思维的“新时代现实外交”，要在大国间维持“平衡”不易，但扮演“维稳”角色应是可行。

