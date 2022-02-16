来源：联合新闻网

联合报黑白集

俄乌可能开战，国际媒体直指这是台海冲突的“彩排”，还说台湾可借此检验华府是否力阻强权入侵。台总统府特别提醒，慎防有心人以乌国危机影响民心。拜登说不派兵撤侨，以免启动三次大战，台湾民众心有戚戚；蔡政府干脆先打预防针，把疑美者视为“有心人”。

不怪外媒将台比乌，一个高唱抗中保台，另一个操弄抗俄保乌，偏偏中俄都以民族主义大旗恫吓。但泽伦斯基演技太过，不只把加入北约、欧盟写入宪法，连立法光复克里米亚都写入剧本，给了俄国动武借口。

泽伦斯基求援美国，只获得口惠，便转而怪拜登制造开战恐慌，搞残经济。这老兄顺势邀拜登到危城一聚，黑色幽默透着“被放生”的悲愤。相比之下，蔡英文多霸气，自费应援美国当抗中刺蝟，两岸两国喊给台湾人听，更遣外长对美承诺台海动武不会依赖美国，无意台美建交。同是引燃主权问题，在因应内政上，泽伦斯基就欠缺小英的身手。

利用大国博弈巩固政权，乌克兰哪比得上台湾？泽伦斯基卖命抗俄，欲加入欧盟北约不成，还担心被美政变。蔡英文则信美不疑，再怎么被断交孤立，只要美中不和解，民选独裁也能当民主典范。

乌克兰不比台湾，但谁知道现实一定会照剧本演？若哪天北京想学莫斯科，届时，可有国家愿替台湾奔走和平？