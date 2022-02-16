俄边撤兵边推动承认乌东独立

来源：明报

持续多周的乌克兰危机有新进展，俄罗斯国防部昨（15日）表示，部署在乌克兰边境地区的部分俄军已完成军演，开始返回驻地。这被视为缓解莫斯科与西方之间紧张局势的重大一步。然而，俄罗斯下议院昨投票通过草案，要求普京承认乌克兰东部两个获俄支持的分裂地区独立。这变相令乌克兰又陷入被动的两难局面，因为接受或开战都非其所愿见，后者更可能予俄军兴兵理由；乌克兰总统泽连斯基最新表示“加入北约或只是梦”。基辅和北约对于俄国新举动显得审慎，表示需看到俄国真的撤走人员和装备，才可说局势缓和。

俄在乌边境集结超过10万大军，尤其俄军自2月10日起在白俄罗斯举行联合军演，令人忧虑开战在即。但俄国防部发言人昨表示，南部与西部军区部分部队已完成军演任务，开始搭车返回驻地，惟他强调，俄罗斯在许多地区的大规模军演仍继续，包括在白俄和黑海的演习。俄方其后再宣布，撤回部分在克里米亚的演习部队。昨不清楚有多少俄兵返回基地，但这是数周以来俄罗斯首次宣布缩减在边境的部队。

俄：西方战争宣传活动失败日

俄方一直否认有全面侵乌计划，外长拉夫罗夫上周六指摘西方政府为国内政治利益，制造并利用乌克兰紧张局势，可预期俄军在完成与白俄罗斯的联合军演返回本国后，他们便会高呼“局势得到缓解”。俄外交部发言人扎哈罗娃昨在Telegram写道：“2022年2月15日将以‘西方战争宣传活动失败之日’载入史册，在没有开出任何一枪下，他们被羞辱和摧毁。”

然而乌克兰外长库列巴昨称，乌克兰前线形势依旧紧张，俄罗斯仍需撤回剩余部队，“我们有一条规矩：耳听为虚，眼见为实。当我们看到撤军，就会相信局势已经缓和”。

普京的真正意图和部署惹人揣测，俄罗斯外长和防长周一的言论被指刻意安排而有弦外之音。俄国营电视台周一播出普京分别与外长拉夫罗夫及防长绍伊古开会情况，普京问拉夫罗夫是否有机会达成协议以解决俄罗斯的安全问题，还只是陷入旷日持久的谈判。拉夫罗夫答道，俄罗斯已不止一次警告过不会无休止的谈判，但他认为仍有外交出路，“在我看来，我们的可能性远未耗尽……在这个阶段，我会建议继续并加强（协商）”。普京回答：“好。”其后，防长绍伊古告诉普京，俄国在乌克兰周边的“大规模演习”即将结束。

俄下议院促普京认乌东独立

《纽约时报》指出，克宫借这场精心安排的电视会议，向外界传达迄今寻求与西方持续谈判的最强烈信息，而非动武在即。

不过，俄罗斯下议院昨投票要求普京承认乌克兰东部两个获俄支持的分裂地区独立。2014年这两地方自行宣布成立“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共和国”，若莫斯科承认上述两地独立，俄乌为乌东和平进程达成的《明斯克协议》等同作废。

俄罗斯一直要求北约停止东扩，确保乌克兰永远不加入北约。乌克兰总统泽连斯基新表态显示其对加入北约的看法悲观，在周一与德国总理朔尔茨会后的联合记者会上，泽连斯基虽强调加入北约的目标已写入宪法，但也承认乌克兰目前几被俄军包围处境艰难。他说：“乌克兰在（争取入北约）这条路上该走多远？谁将支持我们？加入北约的前景可能只是一场梦。”

“全国团结日”应对侵乌传言

对于美官员警告俄罗斯最快本周三侵乌，乌克兰政府周一重申情势并非如美国形容般迫切，泽连斯基周一更宣布周三为“全国团结日”，呼吁国民当天在建筑物挂上乌克兰国旗、齐唱国歌。泽连斯基幕僚长的顾问称他是在“讽刺”外国传媒报道可能入侵的日期。