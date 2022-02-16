中央驰援抗疫不可能“架空”特区政府

来源：思考香港

作者：韩成科

香港政务司司长李家超上周六率领特区政府代表团，在深圳出席第二次大陆与香港疫情交流会，就大陆支持香港抗疫的措施交流意见。特区政府向大陆提出的五方面要求，包括派大陆专家协助香港进行病例排查和分析、提升香港的检测能力、协助建设检疫以及隔离措施、提供快速抗原测试套装，以及提供病床、口罩，保护装备等抗疫物资供应。中央原则上全部接纳，中央、广东省、特区政府更同意共同成立专责小组，尽快解决问题。

显然，这次中央对香港的驰援力度，较前几波疫情都来得强，不但提供大量香港需要的抗疫物资，协助香港提升检测能力及建设隔离设施，全力保障香港的生活必需品供应，基本上已做到有求必应，而且中央、广东省及特区政府更首次成立多个专责小组，包括流行病学专家组、检测组、检疫设施组、医疗物资保障组、其他物资供应组等，以处理疫情中的不同问题。这些专责小组未来很可能成为两地应对疫情的协调及指导平台，既负责研判疫情走向，也会提出具体的执行建议，协调人手资源，从而提升两地的协作以及执行力。

中央对于香港的疫情高度重视，随着疫情出现几何级爆发，中央亦不断加大支持力度，专责小组的设立正是中央驰援香港的一个主要方式。但同时，坊间近日亦开始出现一些声音，认为有了中央出手，疫情很容易就可以平息；有的更认为中央将会主导之后特区的抗疫工作，甚至意味将“架空”特区政府云云。

这些言论明显是捕风捉影，中央支持香港抗疫的力度和决心毋庸置疑，但不论力度多大，中央也只是支援角色，特区政府才是抗疫的第一责任人，不存在中央在抗疫上“越俎代庖”的问题，所谓“架空”说法更是别有用心。同时，也要看到这一波疫情的扩散性和复杂性，中央可以在短期内提升香港的检测和隔离能力，但疫情伊于胡底仍是未知之数，遏止疫情仍然是任重道远。

香港在应对第五波疫情上左支右绌，归根究底是抗疫资源不足的问题，近一年来疫情趋于稳定，特区政府没有为疫情再次大爆发作准备，甚至在国泰事件之后，明知香港疫情出现爆发只是时间问题，但依然没有作出超前准备和部署。现在事后孔明来看，如果在国泰事件后，政府随即加强检测和隔离能力，提早向中央提请支援，有了大爆发前这两个星期的时间“备战”，会否出现今日田地可能仍是未知之数。

香港检测能力低得可怜，每日只有十万次左右，上几次大爆发时尚有骏洋邨作“隔离营”，现在面对更凶猛的第五波疫情，特区政府手上没有多少抗疫资源，在这样的情况下谈甚么全民检疫、大范围隔离，根本是不着边际。香港当前最需要的是提升抗疫的资源和能力，包括大幅提升检测能力，设置更多“火眼实验室”；需要更多隔离营以及“方舱医院”；也需要更多检测和医疗人员，这正是中央可以给香港支持的地方。同时，多个专责小组的设立更可以为特区政府提供抗疫的经验和建议，协调两地资源。可以说，中央可以做的都已经做了，但抗疫始终还是靠特区政府“自身硬”。

基本法第十六条：“香港特别行政区享有行政管理权，依照本法的有关规定自行处理香港特别行政区的行政事务。”抗疫自然属于特区的行政管理事务，中央不论如何支持香港，在抗疫上也不可能为香港“代劳”，就是大陆城市爆发疫情，例如之前的西安疫情，中央都是派出工作组指导疫情防控工作，抗疫的主导依然是省市政府。在“一国两制”下，中央更不便直接指挥，由派出工作组变成设立专责小组，正说明中央不会取代特区政府的抗疫工作。特区主导中央支持，已经点出了特区政府才是抗疫的第一责任人，中央的支持主要是辅助性，抗疫始终是依靠特区政府、依靠广大香港市民。

疫情虽然严峻，但没有遏不下的疫情，当前最需要的是信心和决心，不要再无谓争论什么“清零”还是“共存”，不要再政治上脑，将抗疫政治化，善用中央支持，发挥香港精神，动员各界力量，第五波疫情必定能够全面遏止。

作者是香港文化协进智库副总裁