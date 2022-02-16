“暗独”凸显国民党摇摆

来源：中时电子报

作者：杨颖超

近日大陆《人民政协报》报道指出，国民党是比民进党的“明独”更难防的“暗独”，对统一破坏力更胜民进党，并点名国民党立委林为洲、陈以信是勾结反华势力的代表人物。此报道引起政坛关注，对于被期待扮演两岸润滑剂的国民党而言，可能是个警讯。

陆媒的批评起因于国民党立委陈以信去华盛顿，在驻美代表萧美琴的安排下，拜访了美国“反华急先锋”的议员。文章认为，从陈立委透露的资讯来看，他与美国国会议员达成的那些共识，其实就是乞求美国国会里的反华势力对拜登政府进一步施压，意图让拜登政府在对台军援和对抗遏制中国大陆方面加码，以此阻止两岸统一。

陈以信是国民党不分区立委，身兼立法院外交及国防委员会召委，之前他曾因在立法院献花给民进党的苏贞昌院长而引起国民党基层不满，此次美国行又引来陆媒炮轰是暗独，显然他对于自己角色的分际拿捏有待改进。在被指为暗独后，陈以信回应表示，他最反对的就是台独；他这几年协助国民党亲美知美，呼吁朝野在对美与对陆关系取得平衡，就是要帮台海找到和平稳定的策略。

以陈以信在马政府服务过的背景而言，他是要帮助中美台和平发展，还是要对抗遏制大陆，应该不难判断。如果因为国民党重返华府，接触对大陆不友善的美国议员就被当成是暗独，那国民党如何能让亲民进党的议员听到台湾不同的声音，甚至改变对两岸关系的看法呢？这样过于“鹰派”的标准，对两岸关系的发展并没有帮助，而且也限缩了国民党在中美之间的角色扮演空间。

陆媒这项“国民党的暗独对统一的破坏力更胜民进党的明独”评论，显然也让民进党有点讶异。民进党立法院党团干事长郑运鹏就说，“在我看来他们都是统派，不知道他们是在反串还是有误解”。

《人民政协报》主编接受台媒采访时表示，上述暗独是他个人的意见，未向国台办报备；且该报官网已撤下这篇评论，此事陆方应是采取降温处理了。国民党主席朱立伦也呼吁各方相互节制；陆委会则未对此事表达意见，目前看来，此事应不致于再对两岸关系造成太大的波澜。

后续值得关注的是，《人民政协报》该文与日前大陆全国台湾研究会会长汪毅夫的说法有相通之处。汪毅夫曾发文称，国民党的“顽固派”和民进党的“反动派”同质化是危险的，都是阻碍统一的主要敌对力量。这样的看法在大陆会不会有更多人认同，国民党须提高警觉，智慧地面对。

虽然年底九合一选举是地方选举，但民进党向来所有选举都会主打反中牌，而国民党在两岸关系的论述上始终摇摆不定，此次暗独事件也显示朱立伦在走亲美路线的同时，如何争取陆方的信任也很重要。

陈以信已表态将在党内争取台南市长的提名，这次意外被扯入统独之争，中共年底会不会再度成为民进党的最佳助选员，恐怕国、共两党都要理性面对。

作者为大学教师