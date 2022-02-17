产业集中半导体 台湾要小心“荷兰病”

来源：联合新闻网

联合报黑白集

台湾半导体业炙手可热，台积电三年就吸走1万多人，其他半导体业今年还要招募万人，高薪磁吸效应让人才供不应求。台积电近日还开出“政治学博士”的职缺，希招募国际政治管理专才，协助因应地缘政治风险。对此，有大学校长提醒：台湾要小心步入“荷兰病”陷阱。

所谓“荷兰病”，是指上世纪60年代荷兰在外海发现天然气油田后，因意外之财暴富升值，能源产业一枝独秀，却导致其他产业因此衰颓的现象。去年，已有外媒指称台湾和韩国都有荷兰病的初期症状；但台湾专家则认为，台湾产业并未太过集中，并不类似典型的荷兰病。

无论要不要称为荷兰病，台湾产业高度集中于半导体业的趋势已极明显。去年，半导体产业占整体出口比重达37%，产值则占GDP的18%。令人担忧的不是台积电将吸走多少人才，而是太多年轻人在高薪的半导体业快速赚到豪宅、名车和娇妻后，便早早退休享受高贵人生。他们的智慧和精力原可用来创业和创新，却都因财富来得容易而提前休止。

别忘了，荷兰病之外，还有“日本病”。上世纪90年代，日本因经济结构不合理、制度僵化导致泡沫经济破灭；长期的通缩，使日本陷入“失落的20年”。台湾人口已开始老化，无论得了荷兰病或日本病，都很棘手。