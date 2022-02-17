习近平下动员令 港府须出重招遏疫情

来源：明报

明报社评

中共总书记、国家主席习近平就支援香港抗击第五波疫情，作出重要指示，强调特区政府切实负起主体责任，尽快稳控疫情，同时指示中央各有关部门及地方当局助港抗疫。从全国层面，香港已成为武汉之后，疫情规模最大的城市，习近平罕有就香港疫情亲自发出重要指示，突显事态已提升至国家最高层级，中央关注香港疫情持续恶化，将影响社会大局稳定。尽快遏制疫情是特区政府必须做到的硬任务，大陆全力协助，但特区政府亦要切实“动员一切可动员力量”、“采取一切必要措施”，不能囿于既有政策思维、事事瞻前顾后。香港疫情十万火急，需要快速高效的抗疫措施，大陆有很多成功经验，港府应该多去借鉴，不应拘泥于“你我”之别。

习提三“一切”两“确保”

港府控疫只许成功

香港单日新增感染个案昨天升破4000宗，初阳个案多达7000宗，是疫情两年多以来新高，几天内10人染疫亡，离世者除了长者，还有幼童及有长期病患中年汉，另外尚有17人危殆。医管局分析近两周新病例数据，17%属儿科病人（即未成年人士），6岁或以下小童占新病例近一成。疫情排山倒海，香港抗疫系统几乎每个环节都“爆煲”，公院急症室满泻，有病人要在户外地方等候，医管局承认隔离设施达到极限，非紧急服务已大幅削减四至五成。传染病专家估计，目前仍有过万宗感染个案滞留在社区，当中约千人属高风险，预料未来一周将出现更多重症。Omicron绝非一般流感，低估威胁代价就是人命牺牲，现在并非躺平奢谈“与病毒共存”的时候，一定要奋力遏制疫情。

第五波疫情急转直下，超出香港应付能力，上周六深圳举行的大陆香港疫情专题交流会，标志中央介入。国务院港澳办强调，中央支持特区坚守生命至上理念，按照“动态清零”目标及策略，做好控疫工作，交流会重点落在实务层面。相比之下，习近平最新作出的重要指示，更大程度是下达抗疫硬任务，中央各有关部门和地方要全力支持和帮助香港，但抗疫“主体责任”在特区政府身上，遏制疫情只许成功不许失败。

新冠疫情爆发两年有余，习近平曾就全国抗疫工作，发过一系列重要指示，然而武汉一役之后，他已鲜有就个别地区疫情，亲自下达重要指示。前年夏天大陆“抗疫常态化”以来，不同省市虽然偶有零星爆发，但一般都能迅速扑灭，倘若真的需要中央介入， 一般也是由国务院副总理孙春兰赴前线“督师”。去年12月西安爆疫，以大陆标准而言已算相当严重，惟不消两个月也能做到动态清零。抗疫全国一盘棋，当下香港疫情蔓延情况，乃是武汉之后最为严重，在中央眼中，这已不止是香港的问题，而是国家的问题。

习近平这次下达的重要指示，实际就是一项抗疫动员令，三个“一切”与两个“确保”，列明“尽快稳控疫情”是当前压倒一切的任务，意味即将举行的特首选举，当下也不及控疫重要，各方必须以大局为重，放下私心；动员一切可以动员力量，采取一切必要措施，则可视为战“疫”总纲，任何能够派上用场的资源，任何高效管用的控疫措施，都应善加运用， 一切服膺于目标与效果，不能左顾右盼。至于两个“确保”，则说明了这次战“疫”所为何事，包括确保市民生命安全和健康，以及确保香港社会大局稳定。大陆可以设法保证供港物资正常，避免市民恐慌抢购，然而特区政府展示出控制疫情大局的能力，才是安定人心、稳定社会大局的关键。

大陆抗疫雷厉风行，落实疫情防控主体责任，就是重问责、明赏罚，两年来地方官员抗疫不力免职者不计其数。现在中央投入国家力量助港抗疫，特区政府必须拿出本事，做出成绩。第五波疫情大爆发，港府明显缺乏准备，应对混乱，市民无所适从。当局最初以为，照办煮碗采取严厉社交距离措施，就能遏制疫情，结果事与愿违，公众只见疫情几何级数上升，围封强检验污水等套路未能遏阻疫情，却不见当局有何控疫新杀着。战“疫”拖得愈长，人心愈易浮动。中央强调要“尽快”稳控疫情，特区政府必须打破既有控疫思维框框，以破格新招重招，力求短时间内显著扭转疫情，否则难以向全港市民及中央交代。

借鉴大陆成功经验

不应拘泥“你我”之别

过去数天，特区政府在增加隔离治疗设施等方面，取得了一些进展，临时征用3000公屋单位、联络酒店业界额外提供数以千计房间作隔离之用，还有设立指定诊所专治轻症病人、安排专用的士接载这些病人等，当然是合宜之举，问题是为何政府不早些行动。当局之前未有好好动员可用的抗疫资源，于此可见一斑。

大陆抗疫高效，由大规模社区检测，到善用大数据强而有力追踪密切接触者，很多成功经验都值得借鉴。有政党主张香港可仿效大陆做全民检测又或轮流分区检测，疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆则提到，香港可以参考上海、北京的封区模式，以一个区为封闭检测单位，按风险划分等级，区内的人每日检测，持续日数视乎检测结果而定。不管黑猫白猫，捉到老鼠就是好猫。香港现在需要强而有力的控疫招数，管用、可用的就用，不应拘泥于意识形态，纠缠于模式讨论。