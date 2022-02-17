来源：中时电子报

作者：周阳山

俄罗斯、乌克兰与白俄罗斯是东斯拉夫民族建立的三个国家，有共同的历史、近似的语言和长远的文化传承，可说是兄弟民族。其中，俄罗斯首都莫斯科是最重要的政治中枢，第二大城圣彼得堡是昔日的帝国首都，至于乌克兰的基辅则是三个民族共同的文化原乡，如同中国的西安，或日本的京都。

“乌克兰”一词意味的是“祖国、家乡”，但另一说则是“外围、边疆”，前者反映了乌克兰人的主观认知，后者则是俄罗斯人的普遍共识；这也凸显了俄、乌两国人民“异中求同，同中存异”的分歧。

根据2001年的统计，在乌克兰境内有85%民众以乌克兰语为母语，15%说的则是俄语，另外还有192万乌克兰人住在俄罗斯境内。这凸显了两者间“你泥中有我，我泥中有你”的现实。但在过去30年里，由于苏联瓦解，经过了民族国家意识的再造，以及外部颜色革命的推波助澜，导致俄、乌之间兄弟阋墙、互为寇仇！2014年起，乌克兰内战造成死伤枕藉，两国关系江河日下，随时可能兵戎相见。

俄罗斯总统普京为了维持自身的安全屏障，要求美国承诺北约不再继续东扩，也不得将乌克兰纳入北约组织。但拜登已经拒绝，并声称俄乌战争即将一触即发，美国公民应立即离开乌国，以免受到战火的摧残。

但是，乌克兰总统泽伦斯基却相信兵凶战危之势仍有转圜余地，他一方面要求美国拿出确切的战争情资，另一方面则邀请拜登亲自访乌，以具体行动表态支持乌克兰，而不是轻言恫吓。但据《纽约时报》报道，拜登“极不可能”接受此一邀请。相对的，德国总理朔尔茨却立即分访乌、俄两国，以具体行动进行斡旋，以期化解纷争。

到底是什么原因，导致美国和德国有这样迥异的反应呢？其中主因有三：一、俄、乌战争一旦爆发，欧洲安全情势将急转直下，形成中东欧的地缘政治危机，而目前领导欧盟的德、法等国势必被迫卷入。基于此，面对此一安全困境，只有尽早地介入，方能息争止纷。但对美国而言，除了在大西洋另一边隔岸观火外，还可借此消化国防预算、缓解通膨危机，并让军火工业集团获得更多收益，而政治人物也因此大发战争财，分配到更多的献金与利得。

二、当战事爆发后，美国将有充分的理由进一步扩张北约势力范围，容纳乌克兰、格鲁吉亚等国，进一步压缩俄罗斯的生存空间，同时也扩大对欧洲的政治、军事影响力，顺势分化欧盟！这是后冷战时代难得一见的战略机遇，对美国独霸局面的维系，十分有利。

三、若俄罗斯最后战败，普京恐将被迫下台，这对拜登而言，将是对年底期中选举的一大助力。反之，如果乌克兰失败，则可借此强化美国人同仇敌忾的危机意识，对执政者亦属有利。这正是拜登在博弈时的如意算盘，却也是乌克兰人戒慎恐惧、忐忑不安，急转直下、寻求对俄和解的主因。

作者为中国文化大学教授