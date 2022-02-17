香港特区政府必须切实负起主体责任

来源：香港01

01观点

香港每日新增数千宗确诊个案，疫情濒临失控。国家主席习近平周三（16日）作出重要批示，委托主管港澳事务的国务院副总理韩正向特区政府表达对香港疫情的高度关注和对香港市民的亲切关怀，强调香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，采取一切必要的措施，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港社会大局稳定。

中国国家主席习近平这次的“高度关注”可谓绝无仅有。过去中央对于港澳事务不时发言，例如2019年11月反修例风波严峻之时，习近平谈及香港，当时新华社在其文稿表示解读主席为“高度关注”香港局势，但这是新华社的解读而非习近平直接表达；前年甚至在2020年7月香港录得每日超过一百宗的个案时，当时亦只以中联办代为表示中央政府对疫情的“高度关注”，没有上升到要习近平亲自表态的高度。

事态严重 已上升至大局不稳

回顾这两年多来大陆的抗疫工作，习近平表示高度关注、要作出决策的另一例子就是武汉，对早前封城的西安也没有发言。由此可见，香港形势的严重性已达到习近平不能不发言、有如武汉大爆发的程度。

尤其讽刺的是，早前行政长官林郑月娥曾表示不接受议员有关抗疫不力的批评，其话至今言犹在耳。从今次习近平的表态看来，政府防疫工作的不及格已溢于言表，亦被中央定性为事关“社会大局稳定”的事情，必须压倒一切。管治团队无疑要以最高规格看待。

还未动员一切力量和资源

习近平要求特区政府“动员一切可以动员的力量和资源”以及“采取一切必要的措施”来控制疫情。但目前的情况如何？举例来说，香港医疗体系已经不胜负荷，不少病人需要在医院外席地等候治疗，餐风宿露者不乏年幼儿童或年纪老迈的长者。既然已知人手和病床设施短缺不足，何以酒店租用或征用都未即时落实？

政务司司长李家超上周六（12日）已北上深圳与中央官员会面后，中央政府和大陆省市的官员立即承诺为特区提供一切的支援，保障香港的鲜活食物、蔬菜、生活必需品的供应。政府又表示会提升核酸检测能力、援建社区隔离及治疗设施、医疗物资保障及大陆供港物资供应。但确诊人数正在急增，大量市民仍然拿不到检测樽，进行了检测的也要等几天才有结果，防疫工作显然未及格。

有利条件俱备 只欠港府执行

政府与大陆专家对口接触的工作小组已经组成，特区政府方面理应已有更好的资源应对病毒的威胁。而在习近平作出批示的同时，中央已决定成立由国务院港澳办和国家卫健委牵头，中央有关部门和有关专家、广东省及特区政府三方共同组成的工作协调机制，加大有关工作统筹协调力度。毫无疑问，香港抗疫的工作已经万事俱备，只欠特区政府的执行。

必须留意到的是，习近平强调香港特区政府要切实负起主体责任，可谓能力、资源、有利条件虽然可以由中央提供，甚至已经由中央提供，但落实执行的仍然是特区政府。眼前每日确诊的数字一再创下新高，愈来愈多市民需要医疗协助，有长者与幼童已成为这波疫情的牺牲品。特区政府要做到三个“一切”和两个“确保”，必须有“压倒一切”的意识和思维，打破日常的政策常规和固有思维。