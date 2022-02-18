台湾《联合报》社论

春节期间大陆飞机闯入东引空域，发动机声响惊动全岛，民宅监视器还录下踪迹。但台军方未依规定下达战备命令，据查是因战管误判为雷达杂讯，径予删除。消息传出，引起哗然，军方先称查证中，后又改口否认删除航迹，却以军事机密为由拒绝拿出航迹图，也不说明当天的处置。

军方否认“删迹”次日，又有大陆军方反潜直升机低空侵扰台湾西南海域，这回台军方主动公布驱离追监，并提出航迹图说明。同是大陆飞机威胁，东引事件是机密，西南空域则大方示人，岂非自己打脸？东引上空出现大陆飞机，乡长吓得去报警；但军方不仅不相信雷达，更无视感官本能，让人对军方的神经大条深感忧虑。

日前美国核准售台1亿美元（1亿3400万新元）爱国者系统工程勤务，台军方宣称能提升台湾打造全球最严密防空网。但在东引，战管人员将30多海里距离内的雷达不明讯号当成杂波，并降低伪警率，暴露台军方对美国人视野之外的防务警示松弛到难以理解。

东引贴近敌境，大陆飞机如入无人之境，情节离奇。与其说防务螺丝松脱，更像是民进党的治理惯性。蔡政府善用危机制造恐慌，催生爱台群众簇拥政府权威，却不致力解决危机，反而让危机成为倚赖境外势力的借口。民进党在舒适圈里治台，人民则被浸泡在“亡国感”里，对各种有害民生的恶政几已无感。

蔡政府把莱猪和美猪画上等号，声称台湾走入世界需要美国支持，借此推倒反莱猪公投，然后顺势开放福岛核食。讽刺的是，民进党的“恐怖工具箱”，除了中国大陆，还有核能，反核四发挥得淋漓尽致。若反核是科学议题，民进党担心核废料会外泄，难道不担心因露天容器变形而泄入土壤的福岛核废水？

蔡政府强调依科学标准开放福食，并扩大检验。但官方标准只是随日本政府拿香跟拜，对日本民间组织乃至福岛本地提出的检测问题却视若无睹，更以技术理由拒绝赴日查厂。对福岛五县以外周边地区食品，只要求进口商提出检验证明，却不必考核其公信力；这些，都是依赖外国政府保卫台湾的又一写照。

以日本婴儿奶粉为例，经民间持续检测，部分北海道乳源连续查出含铯，虽未超标，显示自然环境的辐污范围不仅限于福岛地区。若干地方政府考量幼儿与青少年风险，要求学校餐食必须“零检出”，大通路也比照办理。然而，蔡政府却禁止地方严管核食，这不是心虚吗？

更可忧的是水产品。福岛外海三度捕获铯超标的许氏平鮋，这种鱼去年底才被解禁，又被查到超标。铯的半衰期是30年，福岛外海一再出现辐射鱼，东电曾怀疑是否鱼群突破围网不断进出该港湾所致。倘若如此，岂非证明当地海域核污风险仍高？

中国大陆、韩国等都加入国际原能总署团队前往日本考察核废水处理，要确保排海污水不会影响民众利益。但蔡政府仅要求逐批抽检，加上当地检验证明，就开放福岛周边水产品。苏揆把在野党和民间的质疑抹黑成“国家进步阻力”，这就像东引战管删去雷达警讯般，假装没看见危机就自称安心。韩国谈开放，是经过两地官员协商；台湾开放，却是蔡总统和安倍通话拍板，便照单全收。

大陆飞机和核污染都是国安危机。台湾被国际视为最危险的地方，台湾人却以为只要美日驰援，军方对当头大陆飞机视而不见也没关系。就连日本人都不埋单的福岛核食，政府告诉人民放心吃，却把把关工作交给日本。蔡政府利用危机套选票，大权在握便躺平；难怪追不到大陆飞机，也测不到核食。