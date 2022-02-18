善用社会力量抗疫 港府统筹不可或缺

来源：香港01

作者：汤文诗

香港第五波冠病疫情大爆发，染疫和求诊人数与日俱增，但并非全部皆可乘搭救护车或私家车前赴指定诊所和急症室。政府和的士（德士）业界在本周五（18日）起免费提供专属的士服务，司机获得政府补贴。其实各行各业也有能力付出抗疫，就只看政府是否懂得善用及鼓励。

约300辆专属的士车队会接送新冠病毒确诊者由住所往返医院管理局七家指定诊所。求诊者要预约专属的士服务，的士不会接载其他乘客，车身会贴上特定标示供识别，司机须穿防疫装备和全日消毒车厢。政府会为司机提供资助，有的士业界代表称，津贴额以每小时约220元（港元，下同，37新元）的“包车”形式计算，另有指津贴额为每日3,000元。

司机支援患者 政府车行支援司机

大疫当前，各界必须同坐一船，全力以赴维护民康。运输业界责任重大，当救护车辆不敷应用，的士就大派用场，能够接载轻症患者到诊所求医，避免他们在乘搭集体运输工具时传染他人。司机在社会危急之际请缨帮忙是值得敬重的，政府要确保司机获得足够的清洁和防护装备，减低染疫机会。

以往业界抱怨政府在几轮的抗疫基金支援不足，只在首两轮和最新的第六轮向的士车主和司机提供燃料和短期收入补助。这一次政府设立专属的士车队，保证参加司机有一定酬劳，也算是一种支援措施。

诚然，津贴额不是司机的净收入，需要扣除车租、气油和隧道费等成本，实际收入不如坊间报道的多。不论司机有否参与专属车队，相信疫下司机受的冲击较车主或车行大得多，车主车行应多体恤司机处境，减收车租，让司机积谷防饥。

商界民间各就各位

补助令的士接载确诊者的专属服务成事，因此，政府要继续善用拥有数千亿港元财力和调动资源的权力抗疫。政府已再与地产建设商会借用1万个酒店房间作隔离检疫。而作为城市的管理者，政府亦要确保疫下社会经济大局稳定。官员务必与地产商商讨，争取商户获减租。虽然租金未必是商户最大支出款项，薪金和食材的占比也不轻，但对政府来说，地产商数目有限，政府容易与之磋商，而减租效果易见。相反，商户因为租金压力要结业和遣散员工，经济陷入收缩螺旋，人人皆输。

在民间层面，市民能够支援的机会更多。社区组织协会指近期收到20多宗等候隔离的独居和双老等冠病患者求助，他们需要基本物资，但机构未必能应付，冀政府与民间组织合作伸出援手。地区的民政事务处要筹集资源，统筹有空的街坊邻里派发物资，同时让受助者知道政府和社会在乎他们福祉。

中国国家主席习近平日前向港府下达重要指示，“动员一切可动员力量和资源”抗疫，港府就要担起统领商界民间，对抗病毒之余又稳住民心，稳住社会大局。