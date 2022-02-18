现今乌克兰，是当前的台湾

来源：Yahoo论坛

作者：蔡增家

美国不断地放出“俄罗斯即将于2月16日入侵乌克兰”的“假”消息，在战争逼近的阴影下，西方国家开始进行撤侨，连远在西太平洋的台湾，外交部都呼吁18名在乌克兰境内台侨民离境，乌克兰局势犹如螺旋般持续升高。如今时序已届，乌克兰仍然西线无战事，可见“俄罗斯攻打乌克兰”只是美国的认知心理战，但却让全球陷入恐慌之中，若民进党政府真要抓假消息，美国应该要名列其中。

其实，美国散播“假消息”并非首例，君不见，1990年美国便以萨达姆政府拥有大规模毁灭性化学武器为理由，挥兵攻打伊拉克，掌控中东油源，并顺势推翻萨达姆政权。如今伊人已逝，美国所指称的“化学武器”却不见踪影，这么多年以来，也不见美国有任何愧疚，由此可见，强权就是拥有其他国家没有的“特权”，这是国际弱肉强食下的结果。

如今历史重演，但俄罗斯不是伊拉克，普丁更不是萨达姆，俄罗斯当然不会掉入美国“逼战”的政治圈套。在美国的文攻武吓下，俄罗斯总统普京好整以暇地在克里姆林宫那张五公尺的长桌上，接连会见德国总理朔尔茨和法国总统马克龙。普丁对他们说，俄罗斯不要战争，但美国、北约也不要牺牲其他国家来强化本身的安全。可见俄罗斯出兵攻打乌克兰传言，只是空穴来风，因为从历史上来看，从来不会有任何国家要攻打另一国，还会事先预告对方日期的。

俄罗斯既然不愿打仗，那么其集结10万大军在俄乌边境，究竟所图为何呢？

本文认为俄罗斯主要目的并非要并吞乌克兰，而是要恐吓乌克兰不要加入北约，因为俄罗斯长期将乌克兰视为其羽翼，也是俄罗斯与欧盟之间的缓冲区，如果乌克兰加入北约，以美国为主的西方势力将会长驱直入到第聂伯河畔，美国势力兵临城下，这自然是普京所不乐见的现象。

另外，乌克兰内部存在着亲俄及亲欧盟两大势力，亲俄大多在东乌克兰，亲欧盟则盘踞在西乌克兰，俄国大军集结在西乌克兰边境，有助于制造乌克兰内部紧张的氛围，并挑拨乌克兰内部的亲俄势力，升高亲俄及反俄力量之间的对立，这是乌克兰亲俄的在野党，不断地抨击亲欧盟的总统泽连斯基，说他挟西方势力以自重，一旦俄军从东边攻打乌克兰，无数人民将会流离失所的主要原因。同时泽连斯基缺乏政治历练，也没有外交经验，战事升高会危及其领导地位，也将让乌克兰在美国、欧盟及俄罗斯两大之间难为小。

而一向爱好和平的美国，这次为何转变为外交战狼，不但不辞老远派兵到东欧，还说会维护北约国家的每一寸土地，更对外放话，似乎反客为主，比乌克兰更想打战？

自从2021年初拜登上台之后，历经阿富汗仓皇撤兵的窘境，让盟国对美国扮演世界警察的角色产生怀疑；在美陆贸易大战又无法占上风，还让中俄两国同盟关系更加紧密；再加上朝鲜频频试射导弹，让东北亚局势紧张升高，外交上的接连挫败，让拜登的民意支持度持续滑落。

面临11月即将到来的期中选举，拜登自然想从乌克兰事件来扳回一城，但是在德法等盟国厌战的心理，再加上其极度依赖俄罗斯的天然气供应下，只能扮演鲁仲连，屡屡与俄国进行外交谈判，这让美国武吓的效果，自然大打折扣。

从乌克兰看台湾，有人说现今的乌克兰，不一定是明日的台湾；但是从美国极力操作，升高乌克兰局势到战争边缘，这与美国之前以高官访台、军售及通过护台法案，频频升高两岸的紧张关系，似乎有异曲同工之妙。

现今的乌克兰，不一定是明日的台湾，但现今的乌克兰，其实就是当前的台湾。