港特首战或押后 林郑任期可延长？

来源：香港01

作者：郑宝生

中共中共总书记、中国国家主席习近平就香港抗疫工作发出重要指示，明言香港特区政府要“把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务”，政界解读为任何影响抗疫工作之事，全部要让路，3月特首选举势将押后。至少两名行政会议成员认为，下月全国人大会议可作出“决定”，延任现届政府半年至一年不等，待疫情回稳才重启选举选举。

倘延长现届政府任期，意味特首林郑月娥会“再坐一会”，继续领军抗疫，但有政圈中人却认为，即使换届也不一定要由林郑掌舵，可由政务司长署任特首。

叶国谦倡延长政府任期

特首选举提名期本月20日展开，至3月5日，至今未有具份量人士宣布参选，而随着习近平发出抗疫动员令，特首选举押后呼声愈来愈高。全国人大常委谭耀宗昨日表示，抗疫是香港首要工作，其他会影响控制疫情的事情都应该放开，以免分心，尤其行政长官选举，可能有候选人会负责抗疫工作，更会造成影响，应该研究如何安排。行政会议成员叶国谦认为，可参照2020年立法会选举延期安排，由全国人大作出决定，延任本届政府任期半年至一年，控制疫情后再举行选举。他指若政府延任，由现届问责班子继续履职是顺理成章。另一行会成员汤家骅亦认同由人大直接决定押后选举最为稳妥，如果选举推迟一年，压缩下届特首任期至四年的机会较大。

纵然特首战押后机会高，但多名政圈中人认为本周日提名期可如常展开，只要无人取得足够提名，按例需把提名期后42天订为新投票日，即最快是4月17日，中间的空档便可由人大作出“决定”，这一切全在北京掌控之中。

参考前年8月人大常委会就立法会任期作出的“决定”，让第六届立法会继续履职不少于一年，当时全体议员自动延任（后来林郑提请人大DQ 4名泛民），倘若人大因为疫情破天荒延任特区政府任期，理论上由现届政府原班人马继续，即林郑仍是特区一把手，直至特首选举举行。不过，有建制中人认为，一般人理解政府延任是整个问责团队过渡，但其实没先例可循，即使政府延任也可以换帅，例如由政务司司长署任行政长官，主持抗疫工作，特别是这一次习主席要求特区政府“切实负起主体责任”，言下之意控疫失败就要问责，换人并非无理据。有梁营中人也认同此说法，倘未来一两个月在国家支援下，香港疫情仍不受控，港府领导也责无旁贷。

回归25年意义大 有人倡如常举行

政圈对于特首选举押后、政府延任意见不一，有人认为今年是回归25周年的重要时刻，如果疫情受控，应尽可能在5月或之前举行选举，让新一届政府于7月1日上任。有资深建制笑言，很多人提出不同方案和建议，背后其实各有盘算，但任何人都知道，决定权是在北京手中。