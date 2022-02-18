乌克兰危机将是一出连续剧

来源：环球时报

作者：王帆

乌克兰危机随着俄白军演结束以及俄军的军事调动似乎暂告一个小结，但乌克兰危机远未到结束之时，目前还只是一个逗号，而不是句号。它将是一出连续剧而不是独幕剧。乌克兰危机的外溢效应还将持续发酵。

首先，美俄分歧依旧。俄罗斯向美国提交了有关乌克兰局势的安全协议草案，美国也给予初步答复。俄罗斯强调，美国和北约部分回应了俄方安全关切。但是，俄罗斯真正的安全关切，即北约东扩的问题，并没有得到回应。拉夫罗夫称，俄罗斯将继续寻求西方国家对俄安全保障问题的答复。显然，这一过程绝非易事，可能会经历一系列外交上的讨价还价，甚至是马拉松式的谈判。因为俄罗斯与北约、美国在这个最核心问题上的立场是相悖的，美国和北约试图拿北约东扩作为牵制俄罗斯的最大筹码，它们怎么可能轻言放弃呢？况且俄罗斯也不是一个会无原则让步的国家。

其次，乌克兰危机是美国刻意制造出来的。乌克兰危机本身就是美国的另一个筹码。美国不会在意乌克兰的感受。筹码就是筹码，是随时可弃的。危急时刻，泽连斯基请拜登访乌，拜登断然拒绝。如果乌克兰没有危机，俄罗斯如何被制衡，北约又如何更进一步实现凝聚，“北溪-2”如何被叫停？可以肯定的是，美国还会在乌克兰制造一系列不稳定事件，“俄罗斯入侵乌克兰”只是美国设计的俄罗斯威胁乌克兰安全的一种说辞，还会有其他关于乌克兰危机的版本，比如俄罗斯会策动俄版对乌克兰的“颜色革命”，这类消息已经不胫而走。

第三，乌克兰危机不是一个孤立的俄乌两国关系事件，而将带来“小乌”见“大乌”的效果。乌克兰危机不是俄乌危机，而是美俄关系危机。而且，乌克兰危机具有连锁反应，牵一发动全身，很可能带来欧亚大陆地缘政治乱局和变局，有可能形成新的全球力量组合，同时在疫情仍在肆虐的背景下带给欧洲经济及至世界经济雪上加霜的后果。

第四，美国将继续在危机中渔利。乌克兰危机是美国渔利的机遇和手段，它将在自己导演的这起远离美国本土的危机事件中坐收渔人之利。美国付出很少而所获可能甚丰。区区几千在北约军事人员的重新布防，利用宣传工具制造舆论攻势，就造成欧洲大陆可能大乱的效果。美国显然有把握控制好这一危机，不致引火烧身。即使乌克兰真的战火四起，也烧不到美国。何况美国在姿态上还做足负责任大国的形象。另外，美国不仅希望欧洲乱，也希望印太乱。让别国在乱中失措，乱而无序，美国才有机会扮演“救世主”的形象。由此可见，欧亚大陆生战生乱，正是美国所期待的。欧亚大陆越乱，美国就越能浑水摸鱼。从这个角度来看，从欧洲大乱到欧洲之治殊非易事。

因此，乌克兰危机虽然出现缓和征兆，但一切都是瞬息万变的，也是可逆的。抓住这稍纵即逝的机会之窗，各方需要极高的外交智慧。