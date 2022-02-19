别为陈时中参选赔上全民健康

来源：台湾《中国时报》社论

台湾中央疫情指挥中心透露3月将开始松绑防疫管制，理由是不能让台湾经济复苏和其他国家差太多。但政坛盛传台湾卫福部长陈时中是总统蔡英文台北市长提名的口袋人选，让人不得不担心，放宽管制是不是为陈时中参选铺路，让他风光离职专心选举。陈时中在防疫决策上犯错太多，去职亦无妨，但防疫不容出错，即使疫情威胁度降低，该有的警觉不可松懈。

抗疫是全民之功

持平而论，春节返乡潮这一波奥密克戎感染，和去年5月每天几百人的大爆发相比，只能算是一场小爆发，尤其是与国际间狂飙的确诊数相比，台湾的疫情控制确实傲视全球。这必须感谢防疫人员辛苦地进行疫调、匡列与隔离，以及民众持续配合政府遵守防疫规定。高达2万多人关在集检所和防疫旅馆里过年，虽说相当折磨，但显然已尽量挡住了病毒的传播。

日前指挥中心宣布将放宽管制，最快在3月实施，入境从14天检疫+7天自主健康管理缩短为10+7，并开放商务客来台。其实很多国家都已放宽边境管制，泰国开放观光客进入旅游，美国是打过其认证之疫苗即免隔离，日本则对商务客和留学生隔离3天，PCR采阴即解隔。相对来说，台湾的边境一直管得非常严，想离台观光的民众得等到下半年再看看有没有机会，但至少现在先对商务客放松，让经贸能活络起来，以当前并不严重的疫情来说，算是合理的安排。

陈时中藉防疫成为人气王后，参选之声传之已久。依据《严重特殊传染性肺炎防治及紓困振兴特别条例》，疫情指挥中心的设置到今年6月底届满，陈时中如果要参选，这是一个很自然的转换点。民进党想必会以防疫英雄的形象为他强力造势，但前副总统吕秀莲叫他不要到桃园选，因为每次破口都在桃园，这话说得非常对。从压制筛检、3+11决策到疫苗政策荒腔走板，台湾赔上了8百多条人命，民众都清楚记在心里。就像他自己说的，选举是“有恩报恩，有仇报仇”，投票时就看选民要怎么算帐了。无论陈时中的生涯走向如何，都不该让防疫成为他的筹码或垫脚石，防疫是全民共同努力的成果，也攸关全体民众的生命与健康，必须以全民利益为决策依据。

松绑曙光已出现

国际间奥密克戎疫情肆虐了几个月，但因变种病毒较少重症与死亡，加上各国疫苗施打普遍，无论是因为染疫还是接种，大多数人都已有抗体，世卫组织预估接下来疫情将会有一段“平静期”。很多国家先后解除管制，例如英国97%的人民已有抗体，上个月便取消了包括口罩在内的所有防疫措施。每个国家在决策时都必须在管制强度、民众的配合度与耐受性、民生经济的冲击之间，取得一个最适当的平衡。疫情险峻死伤惨重时，当然必须严格防疫以救命；但疫情趋缓或病毒毒性减弱时，就必须让民众的生计能喘口气。台湾的春节疫情并没有严重爆发，疫苗施打也正全速进行，当接种率达到一定程度，且国际疫情已进入平静期后，确实可进一步松绑管制。

台湾不能永远封锁下去，否则经济无以为继。在适当的时间点，一定会进行开放，我们要为未来的开放做好万全准备，把所有可能的破口都检查补好，配合疫情变化逐步实施解封，预先规画好最完善的方案。至今台湾最高是1天700多人确诊，若因为解封管理不当，确诊数突然指数型暴增，民众恐怕心理上会承受不了，而且还必然占用大量医疗资源。虽然奥密克戎重症与死亡率低，但数量一多死亡还是会出现，尤其是老弱及不能打疫苗的儿童更是危险。香港目前既无法与病毒共存，又无法清零，甚至本周内就有2位幼童染疫死亡，足以作为台湾的警惕。

整体来说，无论内、外，疫情大致是朝好的方向发展，民众也希望及早开放，让生活逐步回归正常。但这个过程要步步为营，要绝对安全。千万不可因陈时中要参选，为开放而开放，更不可为铺垫疫情可控而美化相关数据。