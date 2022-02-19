来源：《中国时报》

台湾外交部证实，近日立陶宛牛肉等农产品遭中国大陆禁止进口，正在寻求台湾收购的机会。外交部表示，将会大力协助立国，因此已将立陶宛各类农产品进口相关事宜，转交农委会及卫福部，若有进一步讯息，外交部将很“乐意”向民众报告。

自2021年11月18日“驻立陶宛台湾代表处”在立陶宛首都维尔纽斯挂牌后，大陆对立陶宛就展开各项反制，除双方外交关系陷入冰点外，立陶宛有多项产品遭到大陆抵制，蔡政府则立即表示将会积极采购。

今年1月，蔡政府才刚以相当于大陆售价4倍的价格购入2万多瓶立陶宛深色兰姆酒，并以所谓“民主兰姆酒”强势向民众推销。不料，立陶宛马上又来推销牛肉等各类农产品，而外交部则是一副来者不拒、有求必应的模样。

事实上，为了在立陶宛设处，台湾已付出巨额代价：国发会承诺将设立2亿美元的“台湾中东欧投资基金”投资立陶宛产业，以及10亿美元的融资基金；国发会主委龚明鑫还强调，台、立双方将建立长期合作关系。

蔡政府豪掷12亿美元，合计近新台币335亿元，除了换来立陶宛挺台议员马尔德基斯在推特上刷了一整排凤梨表示庆祝之外，还换来立国政治人物对台反反复复、亲疏不定的态度。一会儿是立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯强调，台湾代表处名称绝不会更改，一会儿又是立陶宛总统瑙塞达说以台湾为名设立代表处是个错误，向其内阁喊话呼吁修改，以化解立陶宛与中国大陆之间的争端云云。

台湾就这样被人口仅280万、出口总值不到台湾0.82%的立陶宛给玩弄于股掌之间，然后还有买不完的“民主产品”。不过就是设立一个代表处，台湾当立陶宛的冤大头，到底有完没完？