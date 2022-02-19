俄乌止争 或循古巴模式

来源：台湾《联合报》

俄罗斯可能入侵乌克兰的紧张情势，并未因俄国宣布“演习”结束，而有趋缓迹象，北约秘书长史托腾柏格，和白宫高阶官员皆出面驳斥；美国总统拜登更说，这几天俄国会制造事端，藉机出兵乌克兰。俄乌危机的根本原因，在于俄国的国家安全受到直接武力威胁，如同一甲子前古巴导弹危机威胁美国般。正如黑格尔说，“人类从历史学到的唯一教训，就是没有从历史中吸取任何教训”。

一九六二年苏联在古巴部署导弹，以反制美国在意大利和土耳其部署弹道导弹。如此一来，美苏的国土安全都陷入导弹攻击威胁，导致美苏两国相互叫阵，全球都担心核战一触即发。最后，在美苏双方最高领导人透过各种联系方式谈判。最终，美国同意撤除部署在土耳其和意大利的导弹，并承诺不会入侵古巴情况下，苏联撤走部署在古巴导弹，危机宣告结束。这是美苏两强在冷战时期，最接近直接热战时刻，但在双方都认知到开战的残酷后果，终能和平落幕。

冷战时期以美国为首的北约组织，负担起吓阻苏联对欧洲安全威胁的责任。苏联解体后，北约东扩，逐步逼近俄国的安全区，苏联前总书记戈巴契夫，多次谴责美国失信于北约不东扩承诺，乌克兰欲加入北约正是触怒俄国的最后一根稻草。因为一旦乌克兰加入北约，代表美军站在俄家门口，直接威胁，如同当年古巴危机苏联的作法，这也是为什么俄国总统普京之前会喊出再到古巴等国驻军原因。

欧盟是最不希望俄乌开战的组织，所以德、法总统积极奔走调停。特朗普执政时期，美欧间出现不少嫌隙，拜登就任以来对欧洲的外交无明显建树，一旦俄乌不幸开战，战场在欧陆，受害的是欧洲国家，这是欧盟不乐见的。反观美国本土不会受到波及，普京正好利用隔岸观火的心理，让欧洲国家自己处理欧洲的事务，降低美国在此危机的着力点，确保俄国的国家安全。

其次，普京重德轻法的原因在于，德国是欧洲大国，北溪二号天然气的主要使用国，境内有美军驻欧最大的基地，只要与德国交好，提升德国的尊荣感，某种程度可牵制美国，所以解决俄乌危机的面子，当然要给德国总理朔尔茨。

朔尔茨在访问乌、俄后，获得前者承诺会讨论乌东顿巴斯地区的法律定位，无意进攻顿巴斯和克里米亚，暂停加入北约；后者也以演习结束为由示好。表面上是朔尔茨穿梭外交的功劳，实际上是普京策略运用的成功。

今日乌克兰角色就如同当年的古巴一样，如今，俄国将美国副馆长驱逐出境，俄乌危机已进入外交解决层次，其结果极有可能是古巴危机复刻版。

作者：张光球，台湾致理科技大学副教授