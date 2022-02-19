香港不是第三世界而是两个世界

来源：香港01

作者：汤文诗

苍顏白发，卧在露天病床，被褥单薄。此情此景，叫人无不叹息，鼻子一酸。香港行政会议成员叶刘淑仪在电台节目上表示，“这么多人命伤亡，我们在电视看到也心酸，香港变了第三世界，一定要找更强的手段中止疫情，否则香港会沦亡”。

屯门蓝地一幢村屋，三户十五口全部感染新冠病毒，但只要求救护员为他们送五岁女童入医院。深水埗明爱医院门外，确诊者披着毛毯及保暖锡纸，在病床上瑟缩躺卧，亦有人痛苦呻吟。一些人形容香港已如第三世界，不是没有道理。

公营医疗体系早已不胜负荷

但其实，香港的医疗问题一直存在，只是第五波疫情大爆发令问题显得尤其严重。例如去年2月，一名63岁的长期病患者在广华医院等候入院逾五小时，及后被发现在等候区失去知觉及没有脉搏，证实不治。去年8月，一名五旬急性肝衰竭患者亦在屯门医院等候上房七小时未获安排，最终离世。又以专科门诊新症轮候时间为例，2021年在医管局九龙中联网求诊眼科，轮候中位数长达133星期，亦即两年半。

或许准确一点来说，问题严重的不是香港医疗，而是香港公立医疗体系。市民若付得起几万以至十几万的费用，在私家医院求诊快很多，排期做手术也只需要一、两星期。又例如新冠病毒病检测，若能拿出七百、一千元（港元，下同）到私家医院，核酸测试或是血清抗体测试也能悉数提供。病毒不会分辨有钱人、基层市民，患病人人也有机会，但若然付不起私家医院、家庭医生的费用，香港人能得到的医疗服务也就差一大截。

贫富悬殊生活也悬殊

所以说香港是第三世界其实不尽准确，或许我们应该说，香港存在两个世界，一个有钱人的世界和一个基层生活的世界。香港2016年的坚尼系数是0.539，迟一点会发表的新数字只怕将再创新高。最新统计的贫穷人口达165万，即是每4.5个香港人便有一人收入处于中位数一半以下。与此同时，香港斥资千万置业的市民屡见不鲜，去年更有多达232宗亿元以上二手楼买卖，山顶一个豪宅车位更以千万成交，创全球最贵纪录。

这个就是香港，存在贫富悬殊的两个世界。这个现象也不是没有人说，例如现任立法会议员洪雯在去年出版的著作中，便形容“一号香港”是金融界、地产业、商界精英，“二号香港”是向下流的中产或难以向上流的基层，仿佛存在两个香港。公营医疗不敷使用，劏房户超过十万，这些问题一直存在，但是否要到如眼下疫情失控，长者大寒天露宿等候入院，这些问题才能得到正视？

社会不可能泯灭贫富差异，但可以收窄贫富鸿沟。有钱人的世界和贫穷人的世界怎样也会有分别，但基层的生活需要必须要得到满足，而且社会更可以是橄榄型。在一个橄榄型的社会，贫富两头的人数很少，中间的中产阶层却是庞大，基层有充份的向上流动机会。在一个橄榄型的香港，大部份人能过着不错的生活，一家四口不用瑟缩劏房，而是有几百呎的空间生活；病了有能力拿出几万元求医，也可以选择在公立医院得到适时的治疗……我们能否不是第三世界，也不再是两个世界？