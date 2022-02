Taiwan+挑战台湾党政军条款

来源:台湾《联合报》

台湾文化部宣称要让“世界看见台湾”而筹设的“Taiwan Plus”国际影音串流平台,遭外媒记者质疑流量太低,无法达到预期效果,且竟然找了帮中国大陆“大外宣”官媒做频道设计的公司做品牌识别,可说无限讽刺。

回归问题原点,这两个问题其实都不是Taiwan Plus的核心问题,其关键在于这样一个平台是否违背“党政军不得经营媒体”的初衷,以及花费大把公帑成立的平台,是否已经成为民进党政府“大外宣”后“出口转内销”的政治工具。

虽然文化部宣称,Taiwan Plus开播以来,在社群平台已经达到三千万触及率;但数字会说话,所谓的触及率和点阅率、平台流量其实完全是两回事。所谓三千万的触及率,应该包括所有与之相关的社群平台,而且“触及率”可以靠广告来达成,就流量来看,外媒记者统计近三个月只有十三万多,仍是个惊人的数字。

而且总体来看,Taiwan Plus的低流量,并不只限于其影音串流平台。其在脸书、YouTube都分别开设两个粉丝专业和频道,分别是“Taiwan Plus”和“Taiwan Plus News”。其在脸书的“Taiwan Plus”粉专,粉丝数只有一万多人,“Taiwan Plus News”粉丝数仅三万多人,大概只相当于一个小型KOL的粉丝数。至于在YouTube,“Taiwan Plus News”订阅数只有一千四百多人,“Taiwan Plus”订阅数也还未破万,连一个小型网红都比不上。

文化部长李永得曾经说,“至少要给Taiwan Plus半年时间”,如今剩下不到半个月。从外媒统计看,比起刚开播时,流量不升反降。几乎可断言,这个“半年期限”将会跳票。

虽然找来帮大陆大外宣官媒相同团队为其设计频道识别确有争议,但却足以展现在Taiwan Plus经营者在大外宣上有十足企图心,甚至是“向对岸取经”。但很显然,结果却不如预期的。

Taiwan Plus更大的问题,是实际上挑战广电三法规范“党政军不得经营媒体”条款。虽为了规避法条,最后采网路影音串流平台,“委外经营”也是属“官媒”的中央社,仍换汤不换药。而Taiwan Plus第一年就要花十亿(新台币)公帑,从流量看,效益却是小之又小。