Taiwan+挑战台湾党政军条款

来源：台湾《联合报》

台湾文化部宣称要让“世界看见台湾”而筹设的“Taiwan Plus”国际影音串流平台，遭外媒记者质疑流量太低，无法达到预期效果，且竟然找了帮中国大陆“大外宣”官媒做频道设计的公司做品牌识别，可说无限讽刺。

回归问题原点，这两个问题其实都不是Taiwan Plus的核心问题，其关键在于这样一个平台是否违背“党政军不得经营媒体”的初衷，以及花费大把公帑成立的平台，是否已经成为民进党政府“大外宣”后“出口转内销”的政治工具。

虽然文化部宣称，Taiwan Plus开播以来，在社群平台已经达到三千万触及率；但数字会说话，所谓的触及率和点阅率、平台流量其实完全是两回事。所谓三千万的触及率，应该包括所有与之相关的社群平台，而且“触及率”可以靠广告来达成，就流量来看，外媒记者统计近三个月只有十三万多，仍是个惊人的数字。

而且总体来看，Taiwan Plus的低流量，并不只限于其影音串流平台。其在脸书、YouTube都分别开设两个粉丝专业和频道，分别是“Taiwan Plus”和“Taiwan Plus News”。其在脸书的“Taiwan Plus”粉专，粉丝数只有一万多人，“Taiwan Plus News”粉丝数仅三万多人，大概只相当于一个小型KOL的粉丝数。至于在YouTube，“Taiwan Plus News”订阅数只有一千四百多人，“Taiwan Plus”订阅数也还未破万，连一个小型网红都比不上。

文化部长李永得曾经说，“至少要给Taiwan Plus半年时间”，如今剩下不到半个月。从外媒统计看，比起刚开播时，流量不升反降。几乎可断言，这个“半年期限”将会跳票。

虽然找来帮大陆大外宣官媒相同团队为其设计频道识别确有争议，但却足以展现在Taiwan Plus经营者在大外宣上有十足企图心，甚至是“向对岸取经”。但很显然，结果却不如预期的。

Taiwan Plus更大的问题，是实际上挑战广电三法规范“党政军不得经营媒体”条款。虽为了规避法条，最后采网路影音串流平台，“委外经营”也是属“官媒”的中央社，仍换汤不换药。而Taiwan Plus第一年就要花十亿（新台币）公帑，从流量看，效益却是小之又小。