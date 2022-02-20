拜登经济学恐见树不见林

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国财政部长耶伦把拜登政府经济政策赋予了新包装，称之为“现代供给面经济学”（modern supply-side economics），巧妙借用共和党人士偏好的里根时代辞汇，来宣扬民主党支出方案能提振美国经济产能。

耶伦在世界经济论坛（WEF）线上会议演说时表示，新版本和当年里根时代的共和党版本不同，并不鼓吹减税和解除管制，而是藉由扩大劳动力供给及改良基础建设、教育和研究，来提升美国成长潜能，并减轻通膨压力。

耶伦在简介“现代供给面经济学”概念时，并未宣布任何政策转变，显然只是一种战术运用，借赋予“供给面经济学”旧辞新诠，来说服民众和温和派民主党议员支持拜登的“重建美好计划”，试图缓解拜登政府空前的政治压力。

当选时获得美国历史空前最高普选票的拜登，就职甫满一年，民调却创新低。政治新闻网站Politico民调结果，37%民众给拜登不及格的F，52%的民众认为他是软弱领袖；民调机构盖洛普最新民调则发现，拜登支持度从去年上半年57%跌至近日40%，跟二战后美国总统相比仅赢过特朗普。拜登不得民望，除疫情失控外，也跟逐月快速升高的物价指数有关。美国消费者物价指数到1月竟超过7%，创40年来的新高。

40年前的1981年，里根上任之初，即面对了极严重的物价膨胀，CPI一度高达20%，为了对抗通膨及与通膨伴随而来的停滞膨胀，里根政府提出了“里根经济学”，又称之为“供给面经济学”。耶伦想用40年前共和党的“供给面经济学”，来博得共和党的好感与支持，接受本质上与传统共和党理念违和的扩大基建与扩大政府支出的财政政策。

国会中的共和党议员会不会被耶伦说服，我们暂不判断，仅就耶伦想到里根时代的“供给面经济学”概念，并将之套用在本质内容与当年差异极大的“重建美好”计划之上，并喻之为“新版本”的移花接木技法，我们就不能不佩服耶伦果然是一位出色的经济学教授。

“供给面”，在经济学中可以有不同角度、不同层次的理解。减税、减少管制、减少政府支出，都有助于提高劳动力、企业及民间部门的生产力与效率，这当然是不折不扣的供给面概念；近年来，中国大陆有所谓“三去”的做法，即去产能、去库存、去杠杆，这是矫正早前错误的政策，让资源能有更佳的配置，当然也可以解读为是一种“供给侧”的经济政策。至于耶伦对“重建美好”计划的说明，虽然扩大基础建设也好，增加对教育及研究的政府支出也好，就短期而言更多的都是需求面政策，但时间拉长了看，当然有利于扩大成长潜能及整体经济的生产力。

拜登政府及耶伦虽然娴熟于经济理论与政策，游刃有余，可惜的是，却失之于“见树而不见林”。1980年代的“里根经济学”不但有效对付了几乎失控的通货膨胀及经济滞缓，也为1990年代柯林顿执政打下了黄金十年的基础，甚至于自此以后，到2021年这次通膨之前，还实现了长期的物价稳定，但必须看到，所有这样的成果，除了来自于当年“供给面经济学”的贡献之外，相当程度上也是“中国因素”所产生的效应。中国大陆自1979年开始改革开放，通过全球化与世界接轨之后，中国大陆相对低廉的要素成本及改革释放而出的效率提升，为全球长期的物价稳定及持续成长都作出了巨大贡献。

2017年特朗普上任之后，为遏制中国大陆，发动贸易战、科技战，所作所为完全违反市场经济，也是当前美国面对诸多经济困难的根本原因。不知耶伦是没有看到呢，还是看到了却又无可奈何，只能在“供给面经济学”上做文章。