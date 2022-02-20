解析台湾与乌克兰联动关系

来源：联合新闻网

作者：张竞

乌克兰与俄罗斯边境紧张对峙，同样影响到台北政局的发展走向；旧历年前1月28日政府特别针对乌克兰以及俄罗斯情势，召开国安会议。

该会议由蔡英文亲自主持，并且指示国安会邀集相关单位组成“乌克兰情势因应专案小组”，持续密切关注乌东情势发展，以及对台湾安全的可能影响。同时蔡英文更要求与相关国家密切联系合作，确实掌握各项重要讯息，期能及时通报以便妥为因应。

但是随着乌克兰与俄罗斯情势发展，台湾关注与讨论程度在年节期间内不断升温，因此就浮现出将台湾与乌克兰情势相互比拟，而且逐渐开始省思当前政府应对北京，处理两岸关系所用策略，从而社会舆论就开始衍生出相当多之负面评议与检讨声浪。

绿营执政高层眼看苗头不对，感觉到议论俄乌紧张情势居然会搞到逆火回燃烧到本身，因此在2月12日赶紧派出总统府发言人张惇涵，出面替国安会“乌克兰情势因应专案小组”发声灭火，希望能够透过五点声明，安定人心并扭转舆论走向。

总统府发言人张惇涵在发言时，第四点以严厉政治指控风格，表示：“台海情势与乌克兰局势本质不同，提醒各界勿受错假讯息误导：台海情势与乌克兰局势本质不同，但近期已发现有相当错假讯息，运用乌克兰情势影响台湾社会民心士气。政府各单位会持续强化错假讯息之澄清，请社会各界注意政府相关部会所提供的正确讯息，避免受到错假讯息误导，也勿以讹传讹。”

但是对比蔡英文1月28日主持国安会议，所下达指示原文：“台湾长期面对来自中国的军事威胁与恫吓，故对于乌克兰的处境感同身受，我们亦支持各方对维护区域安全所做的努力。我们呼吁各方透过和平方式，加强对话与协商，理性解决争端，共同努力维系区域局势稳定。”看法有所出入。

看来总统府发言人显然是以“台海情势与乌克兰局势本质不同”来对应蔡英文所认为“对于乌克兰的处境感同身受”，更让人对于政府当初为何要成立“乌克兰情势因应专案小组”感到不解，两相对比到底是否存在矛盾，确实让人相当错愕。

台湾与乌克兰两者所面对情势到底有无因果联动关系，命运发展可否相互比拟有所启发，将两者联结对比究竟是内心渴望情感投射，抑或是战略精算情报判断理性分析，其实各方必然都会各执己见，相互争执永远不可能在台湾如此极化社会中有所定论。

但是不可否认的是当初最早将台湾与乌克兰在国安层次上加以连结，并且召开正式会议，设立应变编组，其实就是当前政府国安高层。因此不能办事拿出“神也是你、鬼也是你”嘴脸，发现社会舆论走向不符预期走向时，就立刻出来谩骂撇清关系，这不是以负责任态度来面对问题。

就台湾与乌克兰双方往来关系来说，从外交业务之政务、商务、侨务、学务与领务五大分工来看，或是从商贸金额、货品供需、侨居与留学人数、国民联姻数量、交流互访状况以及学术合作程度，其实有很多客观指标可以参考；但从台湾并未在基辅设立驻外馆处，相关业务皆由驻莫斯科代表机构兼管，其实就能够证明乌克兰对台之重要性不足。

因此政府以大张旗鼓声势应对乌克兰局势，其实是在存心向华盛顿去表达政治立场，当重点核心是在展现政治态度时，那就是感性诉求，而不是基于理性算计。这就跟秦朝文武百官面对赵高与胡亥，当赵高指鹿为马，究竟要回答是鹿是马，绝对不是因为眼中所见真正为鹿或马，而是在考虑回答是鹿或马，所将面临后果。

当论断事务依据立场而不论是非黑白之后，国安团队专业性就会完全丧失，并且变质成为公关团队，这也就是依据政府体制，国安会议与总统府应当是两个互不隶属机关，但在绿营执政实务运作上，会让总统府发言人捞过界来为国安会所编组之“乌克兰情势因应专案小组”发言，这岂不是证明国安团队本质上就只有公关团队的水准吗？

作者是中华战略学会研究员