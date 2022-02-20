香港病例未见顶 抗疫须增前瞻性

来源：明报

明报社评

第五波疫情严峻，香港截至昨日零时又新增6058宗本地感染确诊个案，另外新增约7400宗初步阳性个案。虽然各公立医院在天气降温之夜，赶及将户外等候的病患移至室内，但对未来激增的个案，政府似乎仍然束手无策。而且，社会出现对抗疫措施反弹的暗涌，对此，当局明言不会坐视，将会严正执法。惟面对汹涌澎湃的疫潮，政府必须增加抗疫的前瞻性，以快打慢，才能给社会战胜疫情的信心；也只有改变按部就班、循规蹈矩的陋习，才能尽早遏止第五波疫情。

相对而言，大陆对于支援香港抗疫的步伐，明显快过特区政府。中联办前日召集了香港商界和中资企业会商，坐镇深圳的国务院港澳办主任夏宝龙同日召集支援香港抗疫第二次协调会；改用水路来港的大陆蔬菜，昨晨已抵达油麻地码头；广东省多间医院合共逾百人的医疗队，昨日亦陆续抵港，支援抗疫，据报在深圳，多家医院已动员共约千名援港检测的医护，随时候命来港，协助全民检测……

大陆援港雷厉风行

特府步伐相形见绌

大陆援港的雷厉风行，固然是因中共总书记、国家主席习近平日前下令，要全力支援香港抗疫。同时，亦因为广东与香港近在咫尺，唇齿相依，据广东省卫健委通报，上周五广东省输入确诊个案为22宗，当中19宗来自香港。从11日至17日，广东境外输入病例共229例，其中126例来自香港。可以说，香港疫情的升级，已经威胁到广东“外防输入”的防疫大局。

比较起来，香港的抗疫步伐却相形见绌，犹如“急惊风遇到慢郎中”，特区政府给人的印象似乎仍是心中无底，很多做法让人疑虑重重。例如，对于一周前已经有近20名工人确诊的地盘，迄今卫生防护中心仍不确定确诊总人数，地盘亦未见停工；一幢围封强检的大厦，发现数十宗确诊个案，另有数十户无人应门，却连7日的潜在传播周期都未满，48小时就解封；对于无人应门的住户，当局每次都称“采取措施跟进”，惟从来无交代采取了什么“措施”，“跟进”的结果如何；当局所说的全民检测，既然不封城、不禁足，就需要足够的隔离设施配合，但相关设施似乎仍无着落；医管局今年元旦才信誓旦旦，称有足够能力应付第五波疫情，但个多月后无论人手还是病床数目，都捉襟见肘，以至于香港老弱妇孺病患寒风中露宿候诊的相片，在全球引起热议……

这种疲于应对的被动式抗疫表现，也令社会上对打赢疫情防控战役心存疑虑，更有一些极端势力生事，借机破坏抗疫。如之前沙田新翠邨核酸检测点发生的怀疑纵火事件，有人在社交媒体呼吁市民主动感染，并四出“播毒”等言论。当特首前日宣布本周末会在街头严格执行2人限聚令，对违例者不再仁慈，会直接发告票罚款后，又有人在网上发动众筹，为违例者代缴罚款，变相鼓励违法。劳工及福利局长罗致光称，劳工处会征询律政司意见，研究采取法律行动。对于这些超出道德良知底线的言论，社会舆论亦应予以强烈的谴责。

破坏抗疫执法不贷

信心有赖当局果断

对于肆虐全球的变种病毒Omicron，各种似是而非的传言，近期在社区不胫而走。由于其病情较先前的病毒变种类别为轻，很多传言视之为等同流感，一些国家宣布疫情大流行结束，解除各种防疫措施，更强化这种误解。不过，世卫（WHO）总干事谭德塞前日在慕尼黑安全会议致辞时就警告，这种想法“非常危险”，他指出，全球现时每周仍有约7万人死于冠病病毒。事实上，香港在第五波疫情中，危殆或死亡个案中，出现了前四波疫情罕见的儿童与孕妇，而现时香港的疫苗接种率仍未达九成，儿童与长者的接种率更低于五成，在此环境中，病毒威力仍甚于流感，根本没有条件与之“共存”。

诚如中联办主任骆惠宁所言，“抗击疫情最宝贵的是信心，最重要的是团结，最迫切的是行动”，社会各界要齐心抗疫，团结当然重要，而要建立市民的抗疫信心，关键还是政府果断迅速的行动，增加政策透明度，并要增加前瞻性，例如，总说个案数字“仍未见顶”，到底何时才能“见顶”，“见顶”数字预料约为多少，医管局以及社区的最大应对能力，距离最坏情况还差多少，政府都应心中有数，并告诉市民，以求谅解与配合。“非常时期要用非常之策”，在此紧急关头，若还拘泥于陈规陋习，按部就班，必再吃败仗无疑。

人无远虑，必有近忧，经此一役，暴露出香港公立医疗体系的应急能力软肋，即将公布的财政预算案，除了注重支援疫下民生外，能否推出对公立医疗体系的补强投资，特别是有无在短期见效的有力举措，亦是对特区管治者长远眼光的考验。