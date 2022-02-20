俄罗斯内部并非没有反战声音

来源：明报

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尽管俄罗斯不断被西方质疑即将进攻乌克兰，但俄罗斯内部非无反战声音，而且不止来自传统上反战的自由派，更有一向较敌视西方的保守派退伍军人。其中最受瞩目的一位是强硬鹰派前国防部高官伊瓦绍夫，他有份参与其担任主席的全俄军官大会上月底发表联署信，公开警告总统普京不要向乌克兰开战，质疑国内管治问题要比外部威胁更迫切，而且战争只会令俄乌兄弟民族沦为仇敌。

伊瓦绍夫（Leonid Ivashov）在1996年至2001年曾出任国防部对外军事合作总局局长，有份应对北约首次东扩的挑战，卸任后出任全俄军官大会（由军警安全体系的退役高官组成）主席，他广被视为抱持反西方观点兼崇尚武力的民族主义者，但在乌克兰问题上，他站在普京的对立面。他有份签署全俄军官大会上月底在莫斯科回声电台网站的反战声明，此后多次受访解释其反战及批评普京立场。

指国家管理问题才是威胁

全俄军官大会声明指出，俄罗斯人口不足，国家管理系统却低效甚至畸形，这才是俄罗斯现时面临的真正威胁，对比之下，外部威胁目前并不致命和迫切。声明谴责普京目前推动挑起战争的犯罪政策，强调不能使用恐吓威胁和最后通牒的方式强迫别人喜欢俄罗斯，对乌克兰开战会令两个民族成为仇敌。

学者：最保守阶层也不想要真正战争

除此之外，俄罗斯也有一些自由派发表公开信表达反战立场。其中在全俄军官大会发表声明前不久，逾150名知识圈名人公开联署，反对克宫的政治打压。

美国智库驻俄分部卡内基莫斯科中心的学者科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）分析称，俄罗斯社会似乎普遍认为，倘如发生战争，那将不会是短暂和可以取胜的战争，“即使是社会上最保守的阶层似乎也不想要一场真正的战争”。