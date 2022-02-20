习近平一锤定音　终结清零与共存之争

来源：香港01

作者：杭子牙

香港第五波疫情失控，自1月22日爆发以来累计新增接近2.5万宗确诊病例。中国国家主席习近平日前罕有就此作出公开指示，要求特区政府切实负起主题责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。习近平一声令下，中央治港体系、相关部委及地方政府纷纷投入援港抗疫行动当中，而香港社会各界的力量和资源也瞬间就被动员起来同心抗疫，不再纠缠于“动态清零”和“与病毒共存”的口舌之争。

习近平日前就香港疫情作出公开指示，要求：“香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，采取一切必要的措施，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港社会大局稳定。中央各有关部门和地方要全力支持和帮助香港特区政府做好防疫抗疫工作。”

随着习近平一声令下，从分管港澳事务的中共政治局常委韩正，到专责港澳事务的港澳办、中联办等北京中央政府治港部门，再到国家卫健委、国家疾控局等医疗卫生行政机构和广东、深圳等地方省市，以及港府等本土治港部门，都纷纷投入到抗疫行动。

因为香港医疗系统超出负荷，检测能力严重不足，大批病患无法及时住院就医，靠自身资源已无法独立应对疫情，因此大陆在医疗物资、人员等方面也迅速加大对港支援，2月17日，大陆派出的首批流行病学专家组及移动核酸检测车抵港，协助香港防治疫情。

在“一国两制”框架下，中国特色的防疫动员机制，开始在香港发挥效力。

这是习近平自2020年武汉疫情后唯一一次针对特定地方防疫做出指示。过去两年，南京、西安、天津、北京、哈尔滨等城市，和新疆、内蒙与云南几个边境城市都爆发过或大或小的疫情，但是在官方层面都没有习近平公开指示的消息。这次习近平对香港疫情公开指示，一则彰显香港与中央的政治关系，突显香港的地方政府角色，二则也体现中央政府对香港市民生命健康与对社会大局稳定的关切，三则反映香港疫情的严重程度。

与此同时，外界还可以从中读到一个明确而有力的讯息，那就是在疫情防控的路径选择上，无论在香港还是大陆，至少在整个2022年期间，都不可能放弃“动态清零”模式、走西方“与病毒共存”的防疫道路。

过去一段时间，无论在香港还是大陆，都掀起过一阵到底是应该继续坚持“动态清零”还是像西方那样“与病毒共存”的讨论，媒体、学者、专家、官员等都曾参与其中。坚持“动态清零者”认为，不能将冠病病毒等同于普通流感病毒，二者对人们生命健康的威胁不在同一量级，而且疫苗的预防作用又比较有限，如果放弃“动态清零”，医疗资源被挤兑会造成大量死伤，有违社会管理以人为本的核心价值，甚至可能会影响到社会正常运行与政治稳定，造成更广泛的潜在社会风险。坚持“与病毒共存”则认为，长期严格的防疫管控会影响到社会正常运行，造成巨大经济损失，而且冠病病毒的致死率和初期相比已大大降低，再加上多数人已经接种疫苗具有一定免疫能力，为保持经济运行，应该放开防疫管治，在经济与安全之间保持平衡，走“与病毒共存“的防疫模式。

在香港这种争论尤其激烈。有不少港府官员和精英层市民都认为，香港应该尽快放开与外界尤其是欧美等西方国家对接，不能再坚持“动态清零”，原因主要是香港是个开放性城市，坚持“动态清零”会影响到与外部交流，进而影响到经济。这次香港疫情爆发，这种在政府和市民层面都普遍存在的摇摆心态，就被认为是最根本的深层次原因，就是在这种心态支配下，政府放松了疫情控制要求，市民也放松了对自己的要求。

但是这次突然爆发的疫情就给了香港一个深刻教训，医疗系统根本无法负荷，滞留社区的病患与日俱增，死亡人数不断攀升，市民蜂拥甚至偷渡到大陆避疫，社会怨声四起，最为重要的特首选举也不得不推迟......这些残酷的事实都告诉香港，同时也对近在身边的中国大陆是一个有力提醒，至少在2022年期间，在国际疫情还没有得到有效控制，同时疫苗防御能力还比较有限的情况下，“与病毒共存”绝对不是一条可选择的道路。

而习近平有关香港特区政府必须“切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，采取一切必要的措施，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港社会大局稳定”和“中央各有关部门和地方要全力支持和帮助香港特区政府做好防疫抗疫工作”的要求，则以最高指示的方式一锤定音，终结了此前两种防疫模式的争论。