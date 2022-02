来源:思考香港

作者:鲍渤

俄罗斯、乌克兰局势持续紧张,是时下最热门的国际话题。西方分析人士普遍认为,尽管英美法德的领袖与俄罗斯总统普京见面如走马灯,各方都在做最后努力,但战争如箭在弦 ,一触即发。近半的俄罗斯作战部队已奔赴边境,其中包括逾11万陆军,以及1万5000空军和海军,另有乌克兰东部地区逾1万5000亲俄武装力量。

除了与欧盟接壤的西面,乌克兰受到俄罗斯的钳形包围,首都基辅距离俄罗斯小兄弟的白俄罗斯边境只有150公里。一旦开战,普京拿下乌克兰首都基辅或者只需两天时间,俄军铁蹄踏平乌克兰全境也仅需一个星期。

如果决定真打,俄罗斯的特种部队譬如the GRU、the FSB(KGB的前身)在战火燃烧之前必已深入敌境,这一招是老特工普京的拿手好戏。

在这个过程中,以美国为首的西方列强只能目瞪口呆观望。因乌克兰现阶段不是北约成员,美国早前已表示不会派出地面部队,只是送出价值2亿美元的武器;英国不仅送导弹还训练乌军;法、西、荷亦派出战机到东欧协防。最为讽刺的是,欧洲实力最强的德国拒绝输送枪炮,只答应送给乌克兰5000个头盔。

其实,对普京的真正考验,不是这场战事,而是占领之后。乌克兰有4000万人口,只要有百分之十的公民投身游击战或抵抗运动,俄罗斯就很有可能遭遇美国在伊拉克、阿富汗的窘境。而且,普京将要面对的不仅是乌克兰泥淖,还有西方在经济上的极限挤压,以及俄罗斯在国际社会的声誉。

很多人会问,事情怎非得闹到战火屠城、尸横遍野的地步吗?为何不能化干戈为玉帛,构建“人类命运共同体”?回答这个问题要从北约这个源头说起。

北约是成立于1949年的军事联盟,创建时只有12国,包括美、加、英、法。1955年,苏联老大哥为了反制回应,也创立了类似北约的华沙公约军事联盟。但随着苏联及东欧阵营的土崩瓦解,许多前共产国家纷纷倒戈相向,不断东扩的北约发展致今有30个成员国。如果乌克兰再被吸纳,北约部队等于兵临俄境。

尽管美国国务卿布林肯认为,俄罗斯就像“站在鸡笼上却说自己安全受到威胁的黄鼠狼”。俄罗斯只有6%的边境与北约成员国接壤。而且,克里姆林宫其实与许多北约成员如意大利和匈牙利非常友好,俄国甚至卖武器给同为北约成员国的土耳其。

但是,普京真心相信俄罗斯的安全受到西方的威胁,所以不容北约染指在过去数百年一直作为缓冲地带的乌克兰。普京本人是有切肤之痛的。他的父亲在抗击德军围剿列宁格勒的战役中受伤,终生跛脚。普京的母亲当年亦躺在尸体堆中等死,如果不是拯救人员听到她的呻吟,这个世界就不会有普京大帝的诞生。

笔者不认为俄乌的剑拔弩张被西方媒体渲染夸大了。俄国外交部已把目前的局势与1962年的古巴导弹危机相提并论,当年的紧张程度直接把美苏推向核打击边缘。

俄乌战争一旦爆发,持续了数十年的欧洲和平将被打破,安全框架可能推倒重来。许多观察家认为当前形势像极了第一次世界大战。1907年形成的三国同盟(德,奥匈,意大利)和三国协约 (英、法、俄),让彼此之间的命运捆绑在一起而没有协商弹性,此外还掺杂着不成熟的民主政权算计,以及盘算着在幕后做“操盘手”的王公贵族。

德国哲学家黑格尔在二百多年前说过一句话,“人类从历史学到的唯一教训,就是人类没有从历史汲取任何教训。”他的说法在第一次世界大战后获得史学界的认同,在第二次世界大战后,这种趋势更加明显。

历史学家芭芭拉·塔其曼(Barbara Tuchman)的着作《八月炮火》(Guns of August),忠实记录了1914年奥匈帝国向塞尔维亚宣战后的一个月时间中,各国如何像一连串骨牌一样倒下并被拖入战争。

塔其曼在上世纪八十年代又出了一本书《愚政进行曲:从木马屠城记到越战》(The March of Folly: From Troy to Vietnam),描述了人类历史上具有分水岭意义的几大事件,包括特洛伊战争、罗马教廷的分裂与新教的出现、英国乔治三世失去美洲殖民地,日本偷袭珍珠港、以及美国陷入越战难以自拔。

以上事件发生在不同的历史时空,却可得出一个共同的结论:位高权重的决策者,没有普罗大众想像的聪明。

人类的愚蠢是左右历史的最重要的力量之一,但却常常被低估和忽视。 “人类最大的教训,是永远不记得历史教训”,不知这次卷入俄乌争端的各大强权,能否摆脱这一魔咒?

作者是资深传媒人, 香港传媒主笔协会成员