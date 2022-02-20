韩国新总统的三大挑战与机遇

来源：台湾《工商时报》

工商社论

3月9日的韩国第20届总统大选，是一个被人们所忽视的大选。韩国的总统制度，非常少见：一任五年，不得连任。而且，过去30年来，历任民选总统的命运，相当坎坷；以致于现任总统对于入监服刑的前任总统，施以“特赦”，成为常态。在选前观察韩国总统的选举，可以确定的是，无论是谁当选，冠病疫情终究会结束于新任总统的任内。因此，值得探讨的，反而是新总统必须面对的三个问题：“历史包袱”，“阶级/贫穷”和“都市发展”。

回顾文在寅总统过去两年以来的疫情防治成效，随着病毒的演变，施政满意度也是起起伏伏，时高时低。而今时今日，在大选之前，有百万人确诊或居家隔离，这些选民如何投票、甚至是可不可以前往投票，都是一个重要的课题。基于不能剥夺公民投票权利之前提，将让确诊者在晚上6点投票时间到了之后，接下来到9点的期间前往投票。然而，由于韩国的投票时间，是到6点，而且不是“在投票所，就地开票”，而是将选票运送到都会中心，集中开票。原本就会比较晚才知道的大选结果，将因为投票时间延后到9点，而在凌晨之后，才知道最后结果。在选情激烈的情况下，可能产生的政治变数，将是文在寅总统所难以承受。

在历史包袱的方面，政治上的“特赦”，是现任总统的权力。前总统卢泰愚于去年10月过世，前总统全斗焕则于去年11月过世，而前总统朴槿惠则是在去年12月底，被文在寅总统特赦。对于以前总统卢武铉为政治导师的文在寅总统，延袭金大中、卢武铉的“阳光政策”，朝韩的和解，随着即将卸任，也将回归到原点。新总统面对的是，今年1月份，朝鲜连续七次的飞弹发射，以及新时代的朝韩政治局势，既受制于美韩的外交军事关系，也受制于美中贸易战的绵延战火。

在阶级/贫穷的方面，文在寅总统的两大政策败笔，将是新任总统必须概括承受的重责大任。无论是多次、而且大幅提高劳工的基本工资，还是强力压制都会地区的房价上涨，不但功败垂成，反而造成失业率的提高，以及年轻族群和中产阶级“比以前，更买不起房子”的窘境。从一年内的短期买卖课征70%的税，到买新屋要过户，必须缴给政府12%的印花税，乃至于房屋税提高一倍，从2017年以来，为数25次抑制房价的政策措施，徒劳无功。和房价愈打愈高的民生经济环境有关的是，与时俱进、年年“加码”的法定基本工资，结果反而变成是企业产业转型升级，加强自动化，失业率不降反升，将成为新任总统的烫手山芋。

在都市发展的方面，人口高度集中在首尔的首都圈、邻近的仁川，以及第一大港埠都会的釜山。其中首都圈的人口逼近2400万，几占全国总人口的半数，釜山、这个传统韩国的第二大城市，逐渐被离首尔较近的仁川，所取而代之。

釜山的没落，一方面，是因为对岸中国大陆的天津港和青岛港，强势崛起成为世界级的货柜港埠；另一方面，则意味着产业政策的走向，区域发展更进一步的向首都圈靠拢，长期不利于抑制房价，而工资的提高，更难以追得上房价的上涨幅度。再者，2004年被韩国宪法法院宣告违宪，新建“世宗市”做为首都的迁都计划，虽然还是在2007年开工，近20年来，横跨三任总统的迁都计划，如今看来，是以失败告终。新任总统要如何延续这个庞大的新世纪建设蓝图，将同时牵动到政经社会的长期发展。

综合上述，新的韩国总统上任后的首要之务，无论是执政党的“政权交替”，或是由在野党取而代之的“政党轮替”，除了必须要在今年内解决疫情的问题，还有三大挑战。

其一，在美国的主导下，如何重新定位、甚至被迫“校正回归”朝韩关系；稍有不慎，将造成与朝鲜近在咫尺的首都圈，无法想像的灾难。其二，针对北京冬季奥运所引发的民族主义，要思考的是，如何在韩国民众“反中”的情绪，以及中国大陆的政治与经贸关系之间，取得最符合国家长期利益的平衡。其三，提出振兴经济因应对策之同时，国土规划与迁都计划，也必须做出最后的决断；由于这两者都影响到年轻世代的就业，以及日子愈来愈不好过的中产阶级，汲取文在寅总统的失败经验；基于长期全观型的政治视野，正视国土规划的重要性，重新思考基本工资调涨和抑制房价飙涨的问题本质，在后疫情时代，展开另类的灾后重建工程。