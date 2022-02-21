美海军真想借打捞F-35C赖在南中国海不走吗？

来源：联合新闻网

作者：宋燕辉

上月，美国海军航空母舰“卡尔．文森号”在南中国海演训时，F-35C战机发生“降落事故”落海，飞行员弹射逃生获救。战机坠落入海地点是在南中国海离黄岩岛约180浬，离西沙永兴岛约350浬的海域，水深约3597公尺，打捞并不容易。

F-35C坠落与打捞作业引发几个问题，其中包括降落事故原因、深海打捞技术、所需时间与经费、他国抢先打捞风险等。究竟是什么原因造成此第五代先进战机在快降落到航母甲板时发生事故？是人为因素、环境、还是机器故障？

F-35战机发生坠落事故并非首次。2019年，一架日本航空自卫队的F-35战机在太平洋海域坠毁。去年11月，英海军一架F-35B战斗机从“伊莉莎白女王”号航母起飞时，在地中海发生坠机事故。

就打捞技术而言，美海军打捞技术应无问题。去年11月，美国协助英国在地中海打捞沉没1600公尺海底的F-35B。前年元月，美国海军MH-60S直升机在菲律宾海附近坠落，沉到深约5814公尺的海底。去年3月，美海军成功打捞此直升机，且此深度打破美海军打捞与潜水单位（SUPSALV）的纪录。

上月坠落南中国海的F-35C战机沉入水深约3597公尺的海底，因此，美国打捞起此战机应无技术问题。美国前海军上校卡尔･舒斯特表示，美方打捞船到达现场需要10到15天的时间，具体的打捞工作可能还需要120天。日前，美国五角大楼发言人柯比在例行记者会上证实，海军的打捞行动已经展开，也表示有信心打捞成功。

F-35C战机采用最先进的技术，包括转向、发动机、机身、航空电子设备、数据链路和雷达的技术，造价约1亿美元（1亿3500万新元）。据估计，打捞沉入南中国海海底的这架战机需花费美金1000万至2000万元。打捞后，还要再花2000万至3000万美元才能使此战机恢复正常飞行功能。有海军官员表示，由于打捞和修复所需费用过高，打捞此战机并不值得。但因为F-35C涉及先进军事科技与情报等敏感问题，美国还是必须进行。

去年11月，英国海军的F-35B战机在地中海发生坠机事故。当时，美英两国担心俄国出手参与打捞而破解F-35战机的先进技术。经取得意大利的同意，美英意三国合作，三周就将F-35B打捞上来。打捞坠落在南中国海的F-35C最终将费时多久？近期，美国海军搞神秘，不透露打捞进度，反而详细说明事故发生后，“卡尔．文森号”在30、40分钟就恢复应有战力。

F-35C坠落南中国海衍生与中国大陆相关的两个问题：一、是否中国大陆有能力进行打捞？二、中国大陆会不会抢先美国进行打捞或干扰美方打捞作业?

2009年，中国大陆所自行研发的“蛟龙号”载人潜水器首次进行海试下潜38公尺，随后于2012年取得7000公尺级海试成功。基此，分析家认为北京具备打捞能力，但美国前海军官员认为中国大陆欠缺此能力。

至于中国会不会打捞F-35C问题，外交部发言人表态说：“没有兴趣”。就国际海洋法与国际打捞法而言，F-35C是坠落在公海，美国拥有打捞的专属权，且军机享有主权豁免。就算北京有兴趣，但考量相关国际法规定和中美关系，北京表示“没有兴趣”是可理解。

2004年，美国通过《沉没军机法》（Sunken Military Craft Act），其中规定坠落沉入属美国管辖海域或国际海域之美国军机，无论经过多长时间，其所有权属美国不变，任何外国人，包括军方，不得采取干扰、移除、或损坏此沉没美国军机的行动或企图。

如果中国采取行动打捞F-35C，美国势必会做出激烈反应，双方甚至可能爆发冲突。上月，中美英法俄五个联合国安理会常任理事国共同发布联合声明，其中强调避免军事对抗。在南中国海，北京也十分注重危机管控，避免和美国发生擦枪走火意外事件。

尽管如此，值得进一步追问的是：美国国务院发布“海洋的界限”分析报告第150号后两天，“卡尔．文森号”立即驶入南中国海进行军事演练。美国的意图为何？此外，美国是否会尽速完成打捞，还是会故意拖延，将打捞工作延长到6月香格里拉安全对话会议举行、7月亚细安系列会议召开、或南中国海仲裁案裁决宣布六周年的期间？