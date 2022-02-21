习近平“控疫令”前夕 林郑被召赴深圳见中央官员

来源：香港01

作者：沙半山

香港大爆疫，正当官民上下为瘟祸眉头深锁之际，北京已全盘部署出手，上周三（16日）两大机关报《大公报》和《文汇报》头版报道，中国国家主席习近平就援港抗疫作出重要指示，传递“抗疫压倒一切”的最高行动方针。自此香港局面全速转向，全城“大孖沙”（投入大量资源）、建制社团投身治疫工程，方舱、检测“国家队”、供港鲜活食品水路通道等火速上马，港府更宣布特首选举“让路”押后至5月初⋯⋯

沙半山还从至少两个消息渠道得悉，就在习近平“抗疫令”出台前夕，即上周二（15日），特首林郑月娥被召赴深圳，与中央官员见面。知情人士指，会议“气氛凝重、严肃”。对需要思索连任问题的林郑来说，这应非好兆头。

建制派收“三不”指令 “估领袖”游戏料持续多一个月

特首“跑马仔”波谲云诡，真命天子至今未浮面。上月底，政府首次宣布推迟特首选举提名期的那个星期，建制派人士收到有关方面对特首选战的“三不”指令：不可公开评论选情、不可公开表态支持任何潜在候选人、不可私下答允给予支持票或站台。

本来大家以为该“三不”指令只是短暂措施，本月底（原定2月20日开始提名）便可解禁，瞩目选战很快全面开打，岂料一场突如其来的大疫潮，再次将选战押后，提名期进一步延至4月3日至4月16日，5月8日投票。换言之，“估领袖”游戏估计仍会维持一个多月才揭盅（揭开谜底）。

为领导人访港拟后备方案 倘疫潮未退或改深圳主礼

值得关注的是，纵然香港疫情严重，特首选举需要延期，但始终定尊于“七一”换届前举行，未有如部分政界人士推测般，由本届政府延任一年，可见中央十分重视本次特区政府换届仪式，仍然希望国家主席习近平能南下主礼。这完全不难理解，今年“七一”是香港回归“50年不变”的中轴线，具承先启后的重要符号意义，且又是香港实施国安法、修改选举制度、“由乱入治”后的首届政府成立，可谓意义非凡，岂容泡汤收场！

据闻，为了确保最高领导人能顺利圆满南下主礼，有关方面甚至已开始研究后备方案，倘香港届时仍存在病疫风险，可能会改在深圳举行就职典礼。总之，象征香港迈向新纪元的新一届政府，必须如期成立。

所以，对于香港“破防”，突然大爆疫，据闻中央除了关心，还对特区政府是颇为失望的，莫怪乎消息指上周二林郑被召上深圳，会见中央官员期间，气氛显后凝重而严肃。有人形容，倘港府再防疫不力，无法展现出卓越的政府治理水平，第五波疫潮将成压跨林郑之路的最后一根稻草。

根据《文汇报》及《大公报》报道，国家主席习近平近日就支援香港抗疫作出重要指示，并委托主管港澳事务的国务院副总理韩正，向特首林郑月娥转达对香港疫情的高度关注，强调香港特区政府要切实负起主体责任，做到三个“一切”和两个“确保”，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。

身兼中央港澳工作领导小组常务副组长的港澳办主任夏宝龙现身在深圳，连日来主持召开支援香港抗疫工作协调会。

就林郑赴深圳见中央官员一事，沙半山向特首办查询，暂未获回覆。

不过，无论林郑被召赴深圳面见中央官员一事实况如何，其连任行情看淡，几乎已成政圈中人的共识。日前她在抗疫记者会上，公开表示自己“最近听嘢唔系好清楚”（最近听不是很清楚），更引起外界无限联想，猜测她会否因身体抱恙而提早卸任。沙半山当然不敢妄下判断，只能抱最大的善愿，望香港早日击退疫魔，政通人和，昂首迈向回归后的下一个25年。