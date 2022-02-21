偏狭加懒惰，谁把新大陆变成新中国

台湾《联合报》社论

对岸广东中山大学教授曹雨的《激辣中国》一书在台出版，麦田出版社竟将书中所有的“大陆”一词一律改成“中国”；如此一来，文中意外出现了“哥伦布发现新中国”的谬语。哥伦布在15世纪发现美洲“新大陆”，到了21世纪的台湾，竟变成他发现了“新中国”。这种历史与地理的错谬，映照了当前台湾社会思想狭隘和混乱的情况，再加上工作态度怠惰，便闹出了国际级笑话。

之所以会闹出如此荒谬的错误，主要原因是近年蔡政府不断鼓动“仇中”，原本台湾民众惯常使用的“中国大陆”或“大陆”词汇，即渐渐遭到制约和窄化，许多人被迫必须称呼对岸为“中国”。近两年，偶有艺文界人士使用“大陆”一词，便遭到绿营网军的声讨叫骂。久而久之，有些人连“中国大陆”一词都不敢用；于是，提到对岸便只能一律称“中国”。麦田出版社荒唐编辑，便因此而来。

“大陆”原是地理上的“普通名词”，指的是地球上的大块陆地。但由于两岸之间的特殊历史、地理和文化渊源，台湾民众长期以“大陆”指涉对岸，它因此在两岸被转译成“专有名词”。在那些仇中或本土意识强烈的台湾人眼里，因“大陆”一词长期与“中国”连结，进而连“大陆”一词也难以忍受，认为必须否弃；如此一来，只能称中国，不准说“大陆”。这样僵固的思维一再扩散，导致这家出版社用机械式的手法，将《激辣中国》书中所有的“大陆”全部置换成“中国”；于是，便创造出“哥伦布发现新中国”的新历史。

除了机械式的置换胡乱修改书中内容，更可议的，是出版社的怠懒。两岸使用的语汇歧异一直存在，一向由双方编辑人员经由沟通修改，以符合两岸读者的不同认知习惯。但这次，显然是编辑人员下了一个电脑指令将“大陆”全部改为“中国”，事后并没有人再将全书重新校阅；因此，“新大陆”变成“新中国”的错误就堂皇印制成册。最后，还是错愕的读者发现了这项惊天大错，出版社无法矫饰，只能道歉认错，将书回收重印。

此一事件之所以值得格外关注，因为这虽只是个出版事件，其背后却具有深层的政治脉络，导致人们思考的自我窄化。从政策层面看，文化部是否曾或明或暗地要求出版社对两岸相关名称作出特殊规范，我们并不清楚；但很显然，有些出版人已开始自我审查，以迎合当今政府的特定政治口味，而做出可笑的事来。从文化层面看，麦田是成立30年的老出版社，会选择出版此书，目的也是为了扩大台湾读者视野。不料，它却用狭隘的政治框架对地域名称特别设限，不仅粗暴地设下机械式的修改指令，编辑事后更未做任何人工检视校对；结果，让荒谬绝伦的错误砸毁自己的招牌。

如果不知道思维僵化会有什么后果，这个事件就是一个赤裸裸的教训。在这个凸槌事件中，哥伦布发现的不是美洲“新大陆”，而是亚洲的“新中国”；此外，“欧亚大陆”变成“欧亚中国”，“南亚次大陆”变成“南亚次中国”。由于蔡政府的“反中”意识形态作祟，反而帮中国添加了好几块“大陆”，岂不滑稽？

20年前，人们对台湾的言论及出版自由引以为豪，对中国大陆严格的出版审查管制不以为然，那是台湾的奔放年代。20年后，我们出版对岸学者的书籍，竟然用荒唐的方式把内容改得面目全非，把世界共知的历史改成不知所云。台湾的倒退和内卷化，在此暴露无遗。