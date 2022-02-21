台湾《旺报》社评

乌克兰终将难逃战火命运，或得以和平收场？欧洲最严重的安全危机一触即发，不但乌克兰国家命运、人民生命财产危在旦夕，欧洲权力版图及跨大西洋关系亦受冲击，甚至连动台海安全，美国的印太战略与中国大陆政策都受到挑战，唯民进党政府拒绝面对现实，坚持“台海情势与乌克兰局势本质不同”。

普丁真正意图不明

自去年底以来，乌克兰就战云密布，虽经各国外交斡旋，军事僵持对峙局面却不断升温。美国总统拜登19日斩钉截铁表示，俄罗斯会在下周或数天内攻击乌克兰，并瞄准首都基辅；国防部长奥斯汀警告，俄国军队已进入攻击发起位置。严格来说，直到普京采取具体行动之前，外界难以看透他的真正意图。在全球焦虑不安之中，令人稍感安慰的是，各方并未关上外交沟通、交涉的大门。

为阻止乌克兰加入“北大西洋公约组织”（NATO），要求西欧国家自东欧撤军，俄罗斯在乌克兰边境及白俄罗斯已部署19万重兵，举行各项实弹军事演习，企图以武力胁迫乌克兰就范。乌克兰与西方国家当然拒绝让步，拜登政府强硬回应，如俄国发动攻击，美国将“迅速果断”因应，俄罗斯将付出“严重代价”。拜登总统及国务卿布林肯并亲自出马，分别与普京及俄国外长拉夫罗夫交涉，同时提供乌克兰大量武器与军事物质。

法国总统马克龙、德国总理朔尔茨也居中协调，提出乌克兰在一段时期内不加入NATO的折衷方案，但是情势依然急转直下，乌克兰境内已传出多起炮击事件。由于乌克兰不是NATO成员国，美国及NATO会员国已表明不会出兵驰援，一旦冲突爆发，拥有绝对军事优势的俄罗斯将取得上风。

目前无从判断普京是否会诉诸武力，更无法臆测战争可能的结局，但可以确定的是，乌克兰将首当其冲，承受最直接伤害，无法脱离俄罗斯掌控似乎已成为乌克兰的宿命。 2014年俄罗斯并吞克里米亚，乌克兰政府镇压乌东顿巴斯地区的亲俄分离主义行动，造成超过1万4000人丧命，八年之后，俄罗斯又兵临城下。乌克兰总统泽连斯基埋怨：“乌克兰被俄军包围，美国等盟友却不肯派兵助战，让乌国处境艰难，未来要加入北约，恐怕是一场梦”，道尽了小国的悲哀。

普京对乌克兰采取激进手段，除了政治强人好战特质外，他的决策考量了传统地缘政治、经济诱因、能源供应、美国外交政策等诸多因素，更认为必须把握当前最佳时机。多数学者专家分析，全方位抗中成为美国外交政策最高原则是普京敢放手一搏的原因之一。

美国进退两难困境

无论是否发生战争，普京若取得任何形式的胜利都将翻转欧洲权力均衡态势，至少欧盟及NATO东扩暂时受阻，普丁明显掌握了主动权及主导权；相形之下，拜登则处于两难局面，特别是如何避免军事冲突带来的严重后果。

为了专注与中国的战略竞争，有效威慑中国扩张，拜登政府将人力、资源集中印太地区，也因此导致去年8月仓促从阿富汗撤军的重大外交挫败，现在又面临来自乌克兰更严峻的挑战。如拜登政府表现过于冷淡、被动，将损害美国维护自由、民主的信念与承诺，但若干预过度，势必分散钳制中国的力量，违背既定的全力反中政策。

相形之下，中国对乌克兰局势、欧洲安全等重大议题，展现了更大的弹性与运作空间，外交部长王毅在慕尼黑安全会议视讯会议中表示，各国的主权、独立和领土完整都应得到尊重和维护，乌克兰也不例外，但也质疑，北约一味东扩，是否有利于欧洲的和平稳定，是应认真思考的问题。王毅更不点名指出，各方需要为和平而努力，而不是一味制造恐慌，渲染战争。

美国专家表示，无论对乌克兰或台湾，美国政策已进入“拐点”，必须做出困难抉择，提出更明确的保证，但除了庞大人力资源需求，前进军力部署、强化前进基地设施外，对中国更须面对“一中红线”，对乌克兰则受到“NATO第五条款”约束，两者都是美国目前无意挑战的政策极限，道尽美国决策的困境。

俄国对乌克兰的潜在军事行动与中国大陆统一台湾不能直接画上等号，但威胁的本质相同，大陆不会放弃任何有利统一的机会。英国首相强森警示，如西方国家未能履行支持乌克兰独立性的承诺，将对全球产生破坏性后果，包括台湾。民进党政府不能对这只大灰犀牛假装看不见。