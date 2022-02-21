制衡中国，印太经济框架必须给出牛肉

风传媒“风评”

美国的“印太经济框架”（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）细节近日将公布，最让外界好奇的是：这回山姆大叔会拿出牛肉吗？如果拿不出有吸引力的方案，想藉此框架制衡中国，恐怕难竟其功，最后变成虚晃一招而已。

日前美国白宫公布最新的印太战略报告，不言而喻，这份战略报告是完全针对中国而来，而且报告中列出“10大印太行动计划”，这所谓的10大计划洋洋洒洒包括如提升威慑力、加强东协团结、支持印度崛起、四方安全对话机制（Quad）、扩大日韩合作……，基本上比重最高的当然是地缘政治、扶植盟邦保持美国影响力等。

不过，非常现实的是：中国是全球最大贸易国、第二大经济体、拥有全球第二大的进口市场，也是大部份亚洲国家最大的贸易国（与出口市场），美国不论如何嚷嚷要亚洲国家加入其阵营，没有给予适当有吸引力的经济诱因是难成局，这就是“10大印太行动计划”中提出：美国要“领导一个印太经济框架”扮演的角色与功能。

依照美国官方的说法，预定数周内会公布印太经济框架的细节，这个经济框架是“…… 一个新的夥伴关系，促进和推动高标准的贸易，管理数位经济，提高供应链的复原力和安全性，促进对透明、高标准的基础设施的投资，并建立数位连接——加倍加强我们与该地区的经济联系……”

最奇特的是，根据目前传出的消息显示，在此框架中美国“不会对贸易夥伴削减关税，也不会提供其他传统的市场开放工具”；换句话说，抛开这些“玄之又玄”的官式口号后，美国对要拉拢的亚太夥伴到底端得出什么像样、有吸引力的牛肉呢？

传统上的各种经济协定，从涵盖全球的WTO（世界贸易组织）、到两国间的FTA（自由贸易协定）、多国间的区域经贸组织，或是介于这些协定间的“变形”体，几乎没有例外，最重要的内涵都一定是签约国间贸易往来的开放、关税减让、甚至零关税，项目从工业产品（一般货品）、农产品、到服务类、政府采购等都可能包含其中。

因此，在不对贸易夥伴降关税，又不给予市场开放的情况下，那些参与的国家，到底能从印太经济框架中得到什么利益？或是更简单又直白的说：美国要拿什么利诱其它国家“远离中国”加入印太经济框架？

从过往历史看，关税削减、市场开放是“领导大国”给予追随盟邦的“必要报酬”，二战后美国老大哥的地位，就与其打开市场让盟邦的商品进来有关，从西欧国家、日本再到四小龙、四小虎，几乎都曾以美国为最大出口市场，从中得到成长与利益。

用白话文与帮派语言来说，要当老大的人，当然要给小老弟们甜头、有钱赚，大家才愿意、也心甘情愿的追随老大哥一起喊打喊杀，否则必然是“钱散人去”。今日中国在亚洲与全球影响力及地位的获得，情况其实相当雷同─大部份亚洲国家、甚至许多中东、非洲国家，中国都是其最重要的贸易夥伴、出口市场。

而这次美国端出印太经济框架要如此“小鼻子小眼睛”，主要是国内政治与社会因素。特朗普上台就退出奥巴马任内好不容易谈妥的TPP（跨太平洋战略经济夥伴关系协定），虽然被视为美国在压制中国、地缘政治上的一大错误，但在国内却有其市场与支持，此所以拜登上台重新加入WHO、巴黎协定，但却表明不重回CPTPP（TPP之后改名）的原因，因为关税减让、开放市场都被视为伤害美国经济与劳工的作为，不仅民间反对，两党也一致反对。

只是当主要亚洲经济体除了印度、台湾以外，都在RCEP（区域全面经济夥伴协定）中与中国绑得更紧，且中国又继续申请加入CPTPP、DEPA（数位经济夥伴关系协定），准备要“跟大家绑得更紧”时，美国抬出既无减让关税又乏市场开放的印太经济框架，到底能吸引多少国家追随？

大部份以出口为导向的亚洲国家，期待的还是关税与市场，美国高谈数位安全、智慧财产权、劳工环保权利等，未必是这些国家期待的，甚至有些国家可能排斥美国强把其标准加诸其身。最实惠的利益就是能增加各国出口的措施，日前韩国贸易部长访美后就明白表示：市场准入可能是亚太地区国家期望从美国得到的重要回报。

因此，没有关税减让与市场开放的印太经济框架，美国要如何出奇兵、端出有牛肉的方案，吸引各地区参与；还有框架中是否会有“排他要求”（主要是要参与国与中国大陆保持距离），也值得注意；再来是中国大陆会如何回应也值得关切。当然，作为利益关系人的台湾，当然要争取加入，未来是否能加入、及在此框架中有什么定位与利益，更值得台湾关注。