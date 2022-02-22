解决乌克兰危机 欧洲得找自己的路

来源：香港01

作者：倪文迪

乌克兰局势于上周末再度升温，2014年自行宣布独立的东部地区顿涅茨克及卢甘斯克与政府军频密交火，双方互相指摘对方打开第一枪，外界猜测这会否成为俄罗斯出兵乌克兰的借口。

与此同时，周日（20日）刚结束的慕尼黑安全会议上，以美国为首的西方国家继续指责俄罗斯即将入侵乌克兰，而乌克兰则仍然大放厥词声称自己为欧洲挡住俄罗斯入侵，口吻上没有平息局势的意思。只有中国外长王毅“劝交”，奉劝北约放下冷战思维重新思考东扩政策，而双方也应该尽快回到《明斯克协议》和平解决问题。

乌克兰的冲突是真实存在的，但到底是否如美国所言俄罗斯意欲入侵乌克兰，却甚有商榷余地。更重要的是，欧洲如果想顺利解决危机，更不应该跳进去附和美国的论述。

跟随美国论述不利欧洲稳定

乌克兰冲突中，俄罗斯和美国各有自己的政治议程。美国想挑动战争气氛，一来可以挽救拜登政府的民望，二来可以再次营造冷战气氛团结美欧的同盟，三来可以制造危机，令欧洲资金回流美国。俄罗斯则希望通过对乌克兰的威胁，阻止北约继续东扩。

但无论跟随美国或俄罗斯，都不是最合乎欧洲利益。欧洲不论是为了与俄罗斯的能源交易，或是避免欧洲卷入一场生灵涂炭的战争，化解乌克兰危机宣告和平才是最大的公约数。跟随美国的论述不断渲染俄罗斯入侵乌克兰只会令局势更加不稳定，最终万一真的爆发战争，受到最大打击的必然是欧洲，而非远在天边的美国。

归根结柢，乌克兰冲突的核心来自于北约东扩对俄罗斯产生安全威胁。北约是冷战底下的产物，本来的目的从苏联的威胁中保护欧洲安全。但苏联既已解体，北约在2000年代却仍然继续东扩，加入了罗马尼亚、波罗的海三国等原东欧版块国家。 2004年乌克兰橙色革命后，一直被俄罗斯视为门户的乌克兰也意图加入北约。至2014年乌完兰又再爆发亲欧示威，推翻了亲俄总统亚努科维奇，新政府再次主动寻求加入北约，这都令俄罗斯大感军事威胁。

但是近年俄罗斯与欧洲不再这么对立，也渐渐成为欧洲能源的最大供应者。按欧盟统计，2021年上半年，欧洲输入的能源产品中超过37%来自俄罗斯。欧俄交易为欧洲提供稳定及经济的能源，也帮助俄罗斯赚取外汇，而且俄罗斯也乐意于用欧元结算，可谓互惠互利。因此，欧洲同意北约东扩继续军事上压迫俄罗斯不见得对欧洲有何好处。反而加大双方矛盾，最终得益的只是一直希望破坏欧俄能源交易的美国。

欧洲要走自己的路

最合乎欧洲利益的是积极与俄罗斯谈判，解决安全威胁。而要做到此，欧洲必须摆脱美国的那套论述，发挥自主的力量带领问题走向正轨。可惜的是，至今为止只表面上只有法国总统马克龙有足够的政治魄力不跟随美国的论述行事。

马克龙过去曾批评过北约“脑死亡”，以及多次呼吁欧洲要有独自行事的能力。这次乌克兰危机升温以来，他主动多次与俄罗斯总统普京接触，单在20日内便已两次与普京通话。他绕过美国和北约主持了法、德、俄、乌四国共议的“诺曼第模式”（Normandy Format），致力于推动危机能以和平方式解决。在上周末的冲突后，马克龙更即时与普京通话，促成了乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织三方在本周一（21日）举行会议以达成停火承诺，也为美国总统拜登与普京两人直接对话“搭桥”，双方原则性上答应面会解决危机。

然而，只有法国或马克龙一人并不足以形成欧洲共识。像德国总理朔尔茨虽参加了“诺曼第模式”试图解决纷争，但表面上仍然紧随美国主导的俄罗斯入侵论述，未有正面回应俄罗斯的安全要求。而欧盟委员会主席冯德莱恩、北约秘书长斯托尔滕贝格等更加没有独立行动去平息事件，在事件中没有发挥解决危机的正面作用。

美国的利益并不等于世界的利益，如果欧洲仍在乎自己的利益的话，便得像马克龙一样走出一条跟随美国以外的路。香港人应该庆幸，我们不用被美国要胁卷入他的战争。