接待“反中”大将蓬佩奥 考验蔡政府

来源：联合新闻网

作者：张加

美国前国务卿蓬佩奥下周访台，我方（指台湾）虽欢迎美政坛要角访台，但必须认清事实，即这位“反中友台大将”已是前官员，现在由民主党执政，应小心互动，拿捏好彼此距离，以顾全大局。

熟悉台美事务的人士分析，蓬佩奥卸任即为选总统做准备；可以预期蓬佩奥将持续反中路线，展现对台友好、强化反中挺台形象，对他有所帮助。

即使蓬佩奥未选2024，这位还不到60岁的前国务卿，除了有机会再入共和党政府任要职，也可望未来问鼎白宫。

蔡政府深知蓬佩奥的重要性与未来发展性，且蓬佩奥任内祭出不少友台政策，我方理应高规格接待，但若过度赞扬蓬佩奥任内政绩与贡献，难保不会引起民主党政府或国会友人不满，毕竟蓬佩奥经常炮轰拜登政府。

一般而言，美国卸任官员出访，通常不会引起多大争议，他们也避免在其他国家友人面前重批现任政府。可特朗普政府官员作风不同，蓬佩奥多次批评拜登外交政策，还说拜登在台湾、中国大陆政策上软弱。

万一蓬佩奥会晤蔡总统时，质疑拜登政府至今未派高层官员访问台湾，或是批判拜登政府提出新版对台交往准则，这叫宣称台美关系史上最好、美国两党同样挺台的蔡政府，如何是好？

另一方面，北京极度厌恶蓬佩奥与同行的余茂春，蔡政府与来自美国“反中”大将们的互动，某种程度也将挑动北京敏感神经，甚至影响两岸关系。

若是理解台湾情况的好友，应避免让蔡政府陷入困境，只怕蓬佩奥为强化其对中强硬形象，削弱拜登政府，而未顾及朋友立场。

美方卸任官员访台并非新鲜事，前总统克林顿也曾在小布什执政期间访问台湾，但考量蓬佩奥的作风及未来政治路，此次来访，对蔡政府恐成考验。