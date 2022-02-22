慕安会危机背后的欧洲安全困境

来源：环球时报

作者：姜锋

为期三天的第58届慕尼黑安全会议20日落下帷幕。今年慕安会的两个细节值得关注：一是俄罗斯拒绝出席，二是德国媒体爆料慕安会主席伊申格尔借职务之便谋取私利，尤其有做军火生意之嫌。莫斯科不到场，使决意大谈俄乌危机的会议失去直接对话的可能，变成北约和西方集团对俄罗斯的一边倒话语攻势，慕安会作为国际重要安全对话机制的功效大减。对伊申格尔而言，这是他作为主席最后一次主持慕安会。这位在任14年的风云人物在质疑中离场，也让慕安会的光辉黯然失色。

一向专注探讨危机问题的慕安会本身成了危机议题，这很有象征意义，展现出欧洲安全问题难解的困境。

其一，欧洲的持久安全应该是整体安全，只有部分国家安全的欧洲不可能是安全的欧洲。北约作为军事集团存在的目的恰是防范敌对国家威胁，确保部分成员国的安全。冷战之后华约组织解散，北约也失去存在的合理性，一些欧洲国家希望北约从防务组织转变为政治组织，推动欧洲经济和社会的合作与融合。历史让欧洲人深刻意识到，军事带来的安全是短命的，经济合作和融合才更长久。有意思的一段插曲是，德国绿党的初创主张是解散北约，现在联合执政后却担心与北约合作不够紧密。

但30多年前正在欢庆冷战胜利的欧洲人并没看清，美国当时对未来欧洲安全大厦已有自己的设计。在华盛顿眼中，世界上任何一个地区的整体安全都是对美国安全的挑战，欧洲也不例外，欧洲安全只能在美国掌控的北约框架内构建。这就不难理解，美国为德国统一开出的条件是继续留在北约之内，这几乎是美国的唯一条件。今年慕安会上，美国副总统哈里斯宣称要捍卫北约任何一块领土，就像在说要捍卫美国任何一块土地。

欧洲西部在过去2000多年中战乱不断，二战后相对安全的75年已是欧洲历史上最长的和平时期。但这不全是欧洲人自己努力的结果，而是在很大程度上依靠美国，或是依赖于美国和俄罗斯之间的平衡。连续19年参加慕安会后，俄罗斯今年拒绝出席，这不仅导致慕安会的结构失衡，也象征着对欧洲安全有着本质影响的俄美关系在欧洲地区失去平衡。对欧洲安全而言，这是悬在头上的一把达摩克利斯之剑。

其二，俄乌危机剑拔弩张，双方清算的却是30多年前美国留下的旧账。如前所述，德国统一大门即将打开之际，美国设定的门槛是统一后的德国留在北约之内。为获得苏联的同意，美国和联邦德国承诺北约不会朝俄罗斯方向扩展。历史档案展现出了相关场景，包括时任德国外长根舍回忆称，北约未来不会从统一后的德国东部继续东扩。美国时任国务卿贝克也曾在莫斯科口头做出类似表述。但外交要讲契约，当几年后北约开启大踏步东扩时，除了俄罗斯竟然没人再愿回忆当时的承诺。

曾参与德国统一“2+4”谈判的苏联外交官波兰诺夫多年后说，没把北约向苏联做出不向东扩张的承诺以文字确定下来是个错误，非常大的错误。“如今我们承受着这个错误的后果。”那个时候他当然不会想到立字为据的必要，因为在苏联和随后的俄罗斯看来，冷战结束标志着欧洲将进入持久和平，不会再有俄西的敌对和冲突，甚至北约也会和华约一样消失，欧洲不再有敌对的军事集团。在1994年与他人合著的书里，波兰诺夫还满怀着对和平与繁荣欧洲的憧憬写道：“整体欧洲的思想塑造着俄罗斯新的现实，”“欧洲各国，不管大陆的东方还是西部，我们（俄罗斯）都视他们为今天的伙伴，乃至明天的盟友，我们希望他们也这样看与行。”现在看来，他把事情想得太美好了。

北约不断东扩使俄罗斯认识到，在“他们”眼中，自己不是伙伴和盟友，而是越来越大的威胁。2016年慕安会上，俄时任总理梅德韦杰夫当场质问，“难道我们还需要一个第三次世界大动荡才能明白,如今我们需要的是合作而不是对立？”面对俄罗斯摒弃冷战思维的呼请和战争危险的警示，北约秘书长斯托尔滕贝格却称，北约将最大力度加强军力以制衡来自俄罗斯的威胁，“我们与俄罗斯处于一个新的现实状况之中。”

这才是北约理解的与俄罗斯关系的“新现实”。冷战结束了，但冷战的幽灵从未离开过欧洲。当前的俄乌危机是这一过程的延续和阶段性高峰，是一笔基于美国谋划的老账。这笔美俄之间的安全债务虽然牵扯到欧洲和乌克兰，但它们不是事件的真正主角。欧洲从根本上说决定不了自己的安全问题，这听上去令人沮丧，但却是历史事实。

欧洲正在经历二战以来最危险的时刻，这是西方各国领导人在本届慕安会讲话中不约而同透出的一个共识，而且危局暂时没有找到出路。这正应了慕安会年度报告的主题“集体无助”，更准确的中文表达是“集团无助”，是跟随美国的欧洲集团的无助。人类社会正面临越来越多的挑战，只有相互理解与合作才能克服挑战，实现人类的整体和平与福祉，这是符合时代的精神，国际间的任何集团政治都与此背道而驰。

伊申格尔为慕安会过去10多年来的辉煌做出贡献，但也受到媒体质疑。他被指责和慕安会高管设立公司，借慕安会谋取个人利益。就商业规矩而言，这大概无可厚非，但如果真拿军火买卖等安全问题做交易，恐怕就难免受到指责。这个道理同样适用于北约，欧洲的安全乃至整个世界的安全不是股份制的私下交易，由某个强权国家或国家集团把持的时代已经过去了。