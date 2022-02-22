张亚中语中评：乌克兰处境是台湾很好教训

来源：中评社

作者：张嘉文

俄乌危机未解，孙文学校总校长张亚中向中评社表示，乌克兰处境是给台湾一个很好的教训，乌克兰对俄罗斯来说是核心利益，而台湾也是中国大陆的核心利益，面对核心利益可能受损的状况，俄国跟中国大陆会不惜用兵。

张亚中说，对于美国这霸权国家，国际任何冲突对它来讲都是一个获利，包括对美元有利，军火商从中获利等等。但如果两岸开战，最惨的可能就是台湾的人民，特别是台湾生活在这种战争阴影下，最后受伤害的都只有人民。

俄罗斯不断在乌克兰边境集结大军，引发担忧。但俄罗斯国防部15日称，他们正从乌克兰边境撤离部分军队；美国白宫则认为，俄国宣称撤军是“不实”说法，并多次示警俄罗斯可能正式攻打乌克兰。

对照乌俄危机和两岸危机，张亚中接受中评社访问时表示，台湾在看乌克兰危机的角度，一种是认为台湾就等于乌克兰，现在全世界大多数国家都声援乌克兰，所以如果两岸发生冲突的，美国会帮助台湾。

另一种角度，张亚中说，是认为台湾不等于乌克兰，因为从战略位置来比较，台湾在亚太地区的重要性非常大，美国对台湾的需要是远超过乌克兰，所以即便这次美国没有出兵援助乌克兰，但美国会出兵帮助台湾。

至于乌克兰处境跟台湾有无相近的地方？张亚中认为，当然有，第一是地缘政治的问题，因为乌克兰就在俄罗斯旁边，对俄罗斯来讲，核心利益也是战略底线，就是北约不可以扩充军事力量到乌克兰。这跟中国大陆对台湾的立场也非常相近，大陆视台湾为核心利益，基本上美军不能驻扎在台湾。所以两者其实非常相近的。

第二就是乌克兰内部也有所谓“国家认同”问题，张亚中说，包括乌东地区和克里米亚地区，大概70%以上都认同自己是俄罗斯籍，而乌西地区认同自己是乌克兰籍。同样情况在台湾也一样，对“国族”认同，有的人主张自己是台湾人，有的人是台湾人也是中国人，有的则是认同自己是中国人，所以在“国家认同”以及在所谓的“国家”选择上，乌克兰现在分裂的情境跟台湾分裂情境也是一样的。

张亚中接着说，第三情况，乌克兰总统泽连斯基因施政不理想，去年3月为了提高自己声量，不断用兵威胁乌东的亲俄势力，也是造成最近俄国屯兵10几万在乌东边界的主因。这和民进党不断喊“抗中保台”或是联美“抗中”，让两岸关系变得更为紧张，大陆军机不断地绕台等等，都让人感受到乌克兰处境跟台湾很相近。

张亚中认为，乌克兰的处境对台湾来讲是个教训，美国基本上把乌克兰当成重要利益，或者是一般利益，可是俄罗斯认为乌克兰是它的核心利益，同样道理，台湾对美国来讲算是重要利益，但绝不是核心利益，可对中国大陆来讲，台湾当然是它的核心利益，所以面对核心利益可能受损时，俄罗斯是会不惜用兵，当然对中国大陆来说，也是不惜用兵的。

至于美国是否想在冲突中获利？

张亚中说，美国当然想利用乌克兰危机赚得利益，譬如军火商的利益，另外更制造了乌克兰跟俄罗斯之间的矛盾，而美国借此事件驻兵在所有的东欧地区，再加上如果东欧愈有战争危机感，资金往美国跑，欧元就会贬得更惨，美元可升值，这对美国也是一个好处。

张亚中强调，对美国这种霸权国家来讲，国际任何冲突都是获利，所以国际越冲突愈多，美国的利益愈大。但此次乌克兰危机，最输的就是乌克兰的人民，同样以两岸来讲，两岸如果冲突，赢家是中国大陆，也会是美国，也可能是日本，但最惨的就是台湾人民。