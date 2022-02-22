俄罗斯对乌克兰展现强硬姿态的三个原因

来源：日经中文网

作者：石川阳平

俄罗斯总统普京2月21日承认亲俄派武装实际控制的乌克兰东部部分地区独立，并指示国防部以“维和”为目的派遣俄军。在欧美各国表示俄罗斯如果入侵乌克兰就将施加经济制裁的情况下，普京采取了行动。俄罗斯为什么非要以强硬姿态来对待乌克兰？日本经济新闻总结了以下三点。

（1）俄罗斯与乌克兰的历史渊源

“关于俄罗斯人与乌克兰人的历史统一性”，普京总统2021年7月发表以此为题的论文，主张“（俄乌）属于同一民族”。似乎把乌克兰纳入到俄罗斯的势力范围作为自己的使命。

俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯同属东斯拉夫民族，作为统一国家始于9世纪至12世纪前后兴盛的基辅罗斯。其中心区域就是现在的乌克兰首都基辅。在此之后，目前的乌克兰地区仍长期没有形成独立国家，处于俄罗斯帝国和波兰等的统治之下。

乌克兰在几乎整个20世纪都是前苏联的一部分，直到苏联解体后才正式成为一个国家。作为欧盟（EU）与俄罗斯争夺影响力的舞台，政权也在亲欧美与亲俄之间不断交替。要求民主化的亲欧美派2014年通过政变推翻亲俄派政权后，俄罗斯单方面将克里米亚半岛并入，并入侵了俄罗斯族居民占多数的乌克兰东部。

（2）以“大国复活”为目标的普京有何野心

乌克兰拥有超过4000万的人口和辽阔的国土，是前苏联第二大加盟共和国。“没有乌克兰，俄罗斯就不再是一个帝国”，美国前总统国家安全事务助理布热津斯基曾做出这一论断。对于抱着“大国复活”野心的普京来说，把乌克兰纳入自己的势力范围是绝对条件。

俄罗斯从13世纪到15世纪被蒙古人统治，19世纪初被拿破仑占领过莫斯科。第二次世界大战中曾被纳粹德国侵占过大片国土。由于这些历史渊源，俄罗斯传统上有着强烈的安全意识，在普京政权内，重视安全的治安机构和军界人士等保守强硬派有着很大影响力。俄罗斯从国民感情上来讲，很难认可让位于欧洲正中央的乌克兰加入到欧美阵营。

（3）俄罗斯为何一直警惕北约东扩

欧美围绕乌克兰问题与俄罗斯的对立也意味着建立新的欧洲安全体制的尝试遭受挫折。普京去年12月指出北约之前让东欧各国加入的做法违背了承诺，非常愤恨地表示“严重受骗”。美俄关系直到2000年代初都看起来很融洽，但普京政权不断加强对欧美的反对。

与此同时，乌克兰提出加入北约的国家目标，加深了与俄罗斯的对立。俄罗斯担心欧美军队和攻击性武器部署在靠近俄西部边境的地方，将会严重损害本国安全。俄罗斯围绕乌东纷争不断施加压力，迫使作为乌克兰后台的美国进行谈判，让其承诺乌克兰不加入北约。