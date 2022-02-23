陈时中想把“清零”当成参选伴手礼？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

在奥密克戎继续肆虐但渐趋“流感化”下，不少国家纷纷宣布解封。以往严控疫情的韩国政府，已在月初宣布放弃疫调；被讥为“岸田锁国”的日本岸田政府，也宣布三月将重新开放边境。台湾则还在“清零”和“与病毒共存”之间拉锯，等待政治来决定疫情曙光。

尽管疫情指挥官陈时中喊出“要有与病毒共存的准备”，并预告全面开放商务客；但从他持续封锁边境及各项管制作为看，走的仍是“清零路线”。陈时中坚持清零的背后，其实涉及其选战布局；如此，他才能以“防疫英雄”的形象华丽转身投入首都市长选战，但也恐将使经济付出严重代价。

疫情爆发迄今已两年多，这波奥密克戎传染力虽然强大，但感染者多为轻症或无症状。根据指挥中心的统计，台湾到二月初累计五百多例奥密克戎本土病例，其中无症状比率是38%、轻症61.8%，两者合计超过99%，仅一例死亡。轻症者中半数有咳嗽、喉咙症状，其余多为发烧及流鼻水。依此看，本土病例确实已流感化。

各国陆续解封，除为活络经济，主要也是考虑到社会大众两年来已承受太多压力；病毒不断变异，防疫管制不可能无止尽地持续。而今，奥密克戎感染者多数症状轻微，追求清零不但不切实际，且耗费庞大社会资源。以台湾而言，民众普遍已有戴口罩的习惯，接种两剂疫苗者已超过七成六；但政府的隔离政策却严格如故，并不合理。春节期间，疫情虽然还在热点上，但许多餐厅、景点都已挤满了人，显示民众早已防疫疲乏。

在这种情况下，指挥中心不放弃清零，地方政府则采取严格追踪匡列。其中，尤以高雄市株连式的匡列法最为夸张，动辄全栋居民送往隔离，乃至封巷或勒令停工。如此，不仅导致民众与商家抗拒实联制，也赔上庞大经济代价，遑论违反人权。

这种不符比例原则的匡列法，为何政府能有恃无恐地蛮干下去？关键在于，两年多来台湾因为执行严格的围堵及隔离政策，初期因成效明显让蔡政府赚尽政治红利，陈时中更是最大获利者。正因蔡政府不断消费“嘉玲”，又极度吹嘘防疫神话，使民众习惯于零确诊的氛围，无法忍受染疫者大幅增加。因此，民众觉得“只要不匡列到我”、“不影响到我生计”，多半会支持政府的霹雳手段，却不思索背后的合理性与比例原则。

但疫情迄今已两年多，冠病历经数代的演变，已渐渐趋向流感化、轻症化。此时，若仍维持高强度的社会管制及边境封锁，即显得相对不合理，社会压力及经济压力也难以承受。在各方呼吁下，陈时中终于松口三月将放宽边境入境检疫从十四天缩短为十天，并开放商务客入境，下半年边境非开不可，坦言这是“时势所逼”。

但如果要“与病毒共存”，政府做了什么医疗、公卫与社会面的准备吗？人们似乎并未看到。说穿了，所谓“与病毒共存”，不过是陈时中为他个人投入市长选战所做的铺垫，以防招来“半途落跑”之讥。

政府目前一边喊着要与病毒共存，一边却继续执行清零政策，显然是自相矛盾的。究其实，陈时中不愿放弃清零政策，更多是出于个人政治算计。过去两年多来，陈时中手握权柄呼风唤雨，民众都不敢“逆时中”；因此，要继续采取高强度管制，方能维持他的权力不坠。也唯有顶着清零成功、防疫英雄的光环投入选战，对他最为有利。但为了个人的政治利益，让全民付出庞大代价，有何公义可言？