香港全民强检不封城 成败难料

明报社评

香港政府宣布下月推行全民强制检测，市民须做3次核酸检测。本港疫情几何级数上升，专家推算下月底日均约百人死亡，当局必须采取强而有力措施，避免最坏局面。全民强检是必须为之的一步，中央支援固然重要，但香港亦要官民合作上下一心，才有机会走出疫境。全民强检事前必须做好检测、隔离等配套准备，港府宣布全港中小学3、4月提早放“暑假”，腾空校舍作检测隔离等用途，算是破格举措，当局表示隔离设施单位将增至约5万个，足够与否仍存疑问；提升检测能力方面，当局以日检百万为目标，其实仍嫌保守，应该更进取。港府无意全面封城禁足，全民强检效用会否打折扣惹人关注，行政长官强调中央没要求封城，特区政府要负抗疫主体责任，策略已定注码已下，唯盼疫情下月底真能逐步受控。

破格提前放暑假

张罗设施难言足

第五波疫情累计已有百多人死亡，儿科专家对于10天内3名染疫童婴死亡尤其关注，形容情况不寻常。卫生防护中心指出，目前每天收到的呈报个案，约为2月初的64倍，即本港疫情短短3周已六度几何级数上升。内地抗疫专家锺南山为香港抗疫打气，提到Omicron危害性远比流感大，因为它的传播率远高于流感，若大批长者感染会死很多人，不管市民政治观念有何不同，面对病毒都应该以人命为先。

港大流行病学模型推算，本港疫情下月初可能达到每天超过18万人感染的高峰，死亡高峰则于下月底出现，届时日均约百人死亡。2003年SAR疫潮，香港死了约300人。倘若一天就有上百人因为感染Covid-19丧生，将是很可怕的情况。根据专家先前推算，如果维持现有社交距离措施，下月中，日均感染人数料增至1.1万。观乎近日呈报个案，这个水平似已提早到来，突显疫情恶化之快，只靠收紧社交限制并不管用，全民强检是时候派上用场。港府之前囿于“限米煮限饭”思维，未有及早跟中央商量提升抗疫能力，最近才开始为全民强检所需配套张罗。昨天新华社报道，中央为港援建四所方舱医院，工程最快7天完成。港府之前延误遏制疫情黄金时机，全民强检最快也要3月初展开，只求特区政府各项部署准备不会“甩辘”，拖慢强检落实步伐。

昨天行政长官林郑交代战“疫”部署，除了针对长者儿童谷针，社交限制将再收紧，并预告晚市禁堂食等将延至4月20日，意味眼前这场抗疫硬仗至少多打7至8周，至于作战主力“武器”，则是全民强检。当局将在全港各区设立数百检测中心，所有市民须按出生年份，如换领身份证般预约时间，于下月接受3次核酸检测，每次完成检测，会获发足够的快速测试包，在下次强检前天天自我检查。

全民强检要成功，检测及隔离配套充足乃是基本，人力、物力与设施部署宜松不宜紧。人力方面，香港由医护到采样人员都不够，幸有内地作为后盾，只要特区抱着开放欢迎态度，各类人手支援应该不成问题。硬件瓶颈妨碍抗疫，当局的应对不能墨守成规。特区政府宣布中小学暑假提前在3、4月放，从而腾出数百校舍作检测中心、疫苗接种中心甚至隔离设施，算是一项敢于打破条条框框的举措；中央应港府要求，援建隔离设施及提升检测能力，更是落实全民强检的重要助力。不过特区政府现时从各方张罗的硬件设施，是否足够应付，仍是一个问号。

锺南山认为，香港当前最重要是将患者与健康市民分开，感染者不宜居家，应另行隔离。特首表示，目前香港可能有3万感染者留在家中，未获安排社区设施隔离或送院，政府已敲定5幅土地急建隔离设施，连同新物色的社区隔离酒店等，料可提供5万单位。可是疫情恶化速度可以很快，就算这些设施下月底全部就位，连续6天过万人感染足令设施满泻。会展地方大，早些改装为隔离设施，可以容纳很多人，发展商愿意借出，政府没有理由弃而不用，如果有官员担心因此影响会展“形象”，未免不智。全民强检兵贵神速，避免拖长战线。特区政府提升检测力，一直以日检百万多人为目标，这样便可一周完成一次全民强检，惟既然大陆全力支援，港府应该更为进取，以日检200万甚至更多为目标，善用会展等地方，加速投入隔离设施，设法压缩3轮强检所需时间。

早发现、早隔离、早治疗是控疫3招。要做到早发现，不少意见认为必须破釜沉舟封城禁足，短时间斩断传播链，香港才有望脱困。昨天更有外电声称，有内地官员向港府表示，他们认为香港需要封城。林郑未有正面回应报道，重申中央没有指示香港要封城，又说禁足配合强检虽较有效，但代价很大，要顾及市民承受力。

“强检不封城”受考验

官民须齐心挣脱困局

林郑之前曾提过，倾向参考澳门经验，全民强检多于一轮但不封城，可是澳门人口与面积皆远不及香港，疫情严重程度更无法比拟，当日适合澳门的做法，不一定适合目前的香港。港大研究团队早前表示，如不采取大规模封城一类措施，第五波疫情恐难扭转，估计将有逾60万人感染，政府专家顾问梁卓伟按此推算，认为政府应积极考虑封城遏疫。中共总书记、国家主席习近平早前下达重要指示，强调抗疫主体责任在特区政府，要求采取一切必要措施稳控疫情。这次特区政府决定“多轮全民强检不封城”，是一个影响深远的重大决定，唯盼官民齐心合力下，最后有一个好结局，事后各方不会后悔。