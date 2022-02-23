来源：明报

作者：任建峰

刚刚踏入虎年，新一波的冠病疫情就在影响香港。就此，笔者祝大家身体健康、出入平安。

除了疫情踏入新一波，其实还有另一个近年影响香港的现象，都逐步踏入新一波——对，新一波的离港潮已经开始。相对于上年的离港潮，今年决定离港人士的层面或许会更广阔。

今年决定离港者 层面或更广阔

先说上年离港潮的主要群组，即自认为应该因香港政治大环境而离开的港人。近月有些数据似乎显示，那一波离港潮已见顶。不过，至少在笔者身边的中产朋友中，都听到其实有不少人不是决定不离港，而只是认为上年未是最好时机。这些人暂且留下的主要原因，都能归纳于为孩子在海外与其他离港家庭“争学位”的困难、变卖资产需时，及冀望能在香港“赚多一水钱”。

随着这群人逐步为孩子找到今年开学的学位、资产终于能卖出（纵使有时要割价出售）、香港经济在疫情肆虐下持续疲弱令其原本想“赚多一水钱”的憧憬转淡，他们陆续都决定离开了。基于要配合孩子的读书学期，这群人较有可能在复活节（若愿意让孩子在学年未完时做插班生）或暑假（若宁愿孩子在新学年有新开始）离港。

说到经济、营商，近期有外媒报道，个别跨国机构因香港的抗疫政策、经济大环境等因素，决定把其高层撤离香港，把他们移去大陆、新加坡等地方。其实除了报道提及的机构，在金融、专业圈子内都有风声显示，有不少金融机构都把其个别部门或级别的人员逐步撤离香港，或至少不再在港开设某些能于大陆或海外畅通行走的职位。这等经济、营商因素，再加上不少有国际背景的专才自认为已与家乡亲友分隔多时，亦不适合继续滞留在什么地方都难去的香港，这些均成为了一群有能之士决定离港的诱因。

虽然香港致力维持“动态清零”抗疫政策，新一波冠病疫情近期仍在香港蔓延，这因素本身亦已触发了一个迷你离港潮。不少居港的大陆人，或于大陆有地方让他们居住的港人，都因香港现时疫情，决定返回疫情仍受控的大陆，令香港与深圳边境出现大排长龙的情况。至于因其他理由已决定移居海外的港人，亦有部分在情况许可下决定提早离港，去一些疫情严重程度不低于香港、但较少社交距离与出入境限制的海外地区。

流失的不止“现在” 还有下一代

上述因各种理由有意或已经离港的群组，他们的离港理据合理与否，笔者都是不评论为妙了。但无论如何，这几个群组累积起来的离港人数，就的确足以构成新一波离港潮。纵使香港政府不时会尝试声称，各种看淡香港的因素在其眼中是与事实不符，但有时候，就算是止于观感层面的看法，都能影响现实。而当下的现实，就是不少有经验、有专才、有点儿财富的人都决定离开香港，转去大陆、海外生活。香港就此流失的，并不止现在的人力资源，还会流失这群离港者的下一代。

当然，在这一刻，既然香港政府已决定继续以“动态清零”为目标，当务之急就唯有先把新一波疫情控制住。不过，为了香港未来的福祉，香港亦要好好考虑怎样能最有效地处理新一波离港潮，令本地、大陆、海外的专才愿意留港，甚至移居或回流香港。

作者是执业律师

