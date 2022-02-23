乌克兰危机 普京又赢？

来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯总统普京周一（21日）签署命令，承认乌克兰东部地区顿涅茨克和卢甘斯克的独立地位，并下令俄罗斯军队进驻当地以维护和平。普京这一着看来令外界忧虑，除了休市的美股之外，欧洲及亚洲股市跌幅显著。然而，普京这一着根本不应该令人感到意外，至少美国总统拜登没有如此。

拜登在克里姆林宫公布消息后不久便签署了行政命令，禁止美国公民与顿涅茨克和卢甘斯克地区的新投资、贸易和金融往来。早前由基辅调往西部城市利沃夫的美国外交人员，亦随即再向西撤离到波兰。白宫显然已预计到普京有这一着。更何况俄罗斯国会杜马在一星期前已通过议案，要求总统承认乌克兰东部地区独立。事情并非突如其来。

分离势力既在 夯实政治现实

事实上，普京这一着并不是第一次用。十四年前欧洲传出要让格鲁吉亚加入北约的消息，普京便借助了当地南奥塞梯的分离势力介入战争，实际上令南奥塞梯从格鲁吉亚中脱离，并承认其独立地位。彼时北京奥运正在举行，此时北京冬奥刚刚落幕；彼时拜登以参议院外交委员会主席的身份亲自到格鲁吉亚与总统萨卡什维利商讨局势，此时他坐镇白宫主持大局，盘算对普京的应对。

乌克兰跟格鲁吉亚同样是苏联加盟共和国，同样在2008年获确定为“将会成为北约成员国”，同样国内存在亲俄分离势力。南奥塞梯争取独立十多年，在2008年借机与普京来一个里应外合。顿涅茨克和卢甘斯克则自2014年起由亲俄武装势力管治，只是在《明斯克协议》下才维持着乌克兰自治区的身份。

名义上是自治区，实际上基辅政府也管不了这两个地区多少。远的不说，近日随着乌克兰局势升温，顿涅茨克和卢甘斯克向东撤离居民，便是直接迁入俄罗斯境内。如今普京承认两地独立并派兵进驻当地“维和”，就是要夯实这个政治现状，哪怕两个“共和国”的身份只会得俄罗斯等少数国家承认。

八年之间乌克兰南面失去克里米亚，东部缺了两个地区，六十万米方公里的版图失去了四万多。八年前，拜登作为副总统，与奥巴马共同决定不采取军事手段，只以经济制裁对付普京政府。八年后的今天，拜登军事干预的可能性仍然不大，经济制裁就是他能打的一张牌。

经济制裁不是不管用。普京2016年曾亲口承认，制裁对他们能源技术的伤害尤其明显。而俄罗斯的经济增长亦跑输多国。但经济制裁一改变不了普京吞并克里米亚的决定，二力度太大亦会伤及欧美经济自身，三随着中美经济实力此消彼长，经济制裁对俄罗斯的威胁只会日益减弱。由此看来，顿涅茨克和卢甘斯克的政治现实已非欧美能够逆转。

乌克兰东部：俄军来了我带路

俄罗斯据说已在乌克兰边境集结十五万兵，如今可即刻进驻这两个地区。加上日前国防部宣布在白罗斯军演的部队将会永久驻守，普京这样便从南及北半包围乌克兰。北约尚未完成再向东扩张，已面对俄罗斯成功将军事防线向西推进。即使北约哪一天真的要让乌克兰加盟，俄罗斯届时的军事动员亦将更快速而有力。说这一着先发制人是“普京又赢”，相信也不为过。

当然，这不是指俄罗斯没有损失。经济打击是损失，北约可能会加强军事部署，对俄罗斯构成更大威胁。但在北约向东扩张的大前提下，俄罗斯和欧美怎样也是两败俱伤，分别只是双方的相对得失孰大孰小。

欧美政府也不会不知道这个道理。不论是十四年前乌克兰和格鲁吉亚“将会成为北约成员国”，或是八年前乌克兰政府亲欧，抑或现在总统泽连斯基向北约靠拢，每一次都惹起了俄罗斯的抵触，即使是经济制裁也没有令其退却。如果拜登能够从这十几年的经验中学会一个教训，那应该就是强硬的方法解决不了问题，没有人是真正的赢家。

这个道理不只是对俄罗斯如此，放在中美关系也是如此。中国和美国各有需求，若不寻求最大的公约数以各取所需，结果必然是两败俱伤。至于要面对大国的香港，更是需要这份智慧，懂得避免碰撞。解结不能用蛮力，否则只会愈拉愈紧。