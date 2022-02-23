乌克兰或许是台湾之鉴

来源：香港01

作者：倪文迪

乌克兰危机恶化，俄罗斯总统普京周一（21日）晚上宣布承认乌克兰东部两个亲俄州份的独立地位，并将派遣部队进驻当地“展开维和任务”。即晚凌晨乌克兰总统泽连斯基回应表示，将继续通过外交手段和平解决问题，并期望盟友对俄罗斯采取“明确和有效”的措施。

以美国为首的西方国家在一致表示强烈谴责后，所谓的制裁措施亦陆续推出。美国总统拜登已签署行政命令，禁止美国人与所谓的乌克兰顿涅茨克人民共和国和卢甘茨克人民共和国进行投资、贸易和融资。欧盟则承诺将对此作出一致回应，并对当地实施制裁，其中德国提出了搁置北溪2号，然而到底这些措拖是否如泽连斯基想像的“明确和有效”措施似乎仍有待判断，但目前可见则是乌克兰陷于单打独斗的局面。

依赖不会出现的援军

泽连斯基两日前（20日）在慕尼黑安全会议的发言可谓言犹在耳。当时他形容乌克兰多年来都是充当欧盟的“欧洲盾牌”，为欧洲阻挡俄罗斯的威胁，呼吁国际社会为了有效压制俄罗斯需为乌克兰提供新的安全保证，情况就俨如他以为乌克兰早被视为北约的一份子。他甚至可能假设一旦俄罗斯部队进驻乌克兰的领土，西方“盟友”便会果断采取措施，不会对乌克兰见死不救。

然而，眼前英、美、法、德等国家未见明显动作，很可能再一次说明泽连斯基只是一厢情愿。而一直在乌俄问题上表示站在乌克兰一方的美国，初步亦只是提醒泽连斯基应考量尽快离开乌克兰，避免成为俄罗斯部队“斩首行动”的目标。

种种迹象都说明，乌克兰当日以为可以借助西方国家的支持与俄罗斯抗衡，但他等待的只是不会出现的援军。如今之计只有重新审视眼前的局势，与俄罗斯尽快寻求仅余的对话空间。

乌克兰是活生生的一课

英国首相约翰逊（Boris Johnson）在慕尼黑安全会议中曾说，假如西方国家不能保证乌克兰的安全，亦将等同于宣告台湾的安全可以受到威胁。在这个时候，不单止乌克兰当局需要抛开对于西方国家不切实际的想像，这次危机似乎亦值得与中国大陆一海之隔的台湾当局引以为鉴。

近年台湾民进党政府以为在美国的庇荫下，将会得到美军以至其他西方国家的安全保证。台湾当局或许以为一旦两岸出现军事冲突的时候，美军驻太平洋的舰队将会协防台湾，为台湾抵御“外敌”。然而，当眼前的乌克兰位处于欧洲，与德、法等国家只是一邻之隔，都可以被拒于千里之外，台湾政府又如何期望可以得到军事援助？

台湾近日邀请了美国前国务卿蓬佩奥（Michael Pompeo）访问当地，台湾假如看到乌克兰目前的情况，又是否仍然要一意孤行？各国不愿意碰乌克兰这趟浑水的现实，对于台湾的意义不言而喻。

泽连斯基错判形势后，他作为总统即使要在西方国家协助下逃离乌克兰，相信绝不困难。然而战争一旦发生，平民百姓却需要为这些误判而惨受战火摧残。乌克兰的局势对于那些自以为可以左右逢源的政府，是非常重要的一课。