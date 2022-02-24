西方的空洞支持 让乌克兰苦吞失土之痛

来源：台湾《联合报》

联合报社论

俄罗斯总统普京承认乌克兰所属的顿涅茨克、卢甘斯克自治共和国为主权独立国，并派遣俄军进入两地“维和”；至此，西方国家的外交斡旋可谓全盘失败。美英欧盟随后祭出多项金融制裁措施，但范围极为有限，除扭转不了情势，也暴露西方国家高调表态支持乌克兰其实只是空洞的承诺。如今留下来的是，乌克兰要独自面对失土之痛，还有当地持续动乱的棘手威胁。

普京先前会见居间调停的德、法两国元首，双方皆隔着四公尺宽的长桌，显示他对外交说客兴趣缺缺。他选在21日宣布承认乌东的两个分离州独立，主要是在等待20日北京冬奥闭幕，以回应去年底联合国通过的“冬奥休战决议”。但当时美澳印日等二十国拒签这项协议，并对冬奥发动外交杯葛，美国并放话称俄国将于16日对乌克兰发动攻击。如今看来，普京的目的并不在出兵乌克兰，而在掌控乌东分离地区；如此既教训了乌克兰，又可避免引发大规模战争。

普京先前调派俄军从三面陈兵包围乌克兰，一则在制造紧张情势向乌克兰施压，二则在试探西方国家的意向与行动之虚实，他显然看出欧美国家均无意为乌克兰一战。这是普京的狡猾，也是西方国家的弱点：基于民主的道义，欧美国家均无法不强力表态支持追求亲欧的乌克兰；但在关键时刻，他们的“道义”却不包括送自己的军人上别人的战场。无论乌克兰多想加入北约，乃至它获得多少西方口头承诺；在最后见真章的时刻，乌克兰只能靠自己。

俄军出兵乌东的作法当然可议，但普京的行动也展现政治手腕。其一，他宣称是应这两个俄罗斯族裔居多数的共和国之请，派兵前往“维和”；其二，他指控乌克兰新纳粹崛起，已成为美国的“傀儡政权”，对俄罗斯国家安全构成威胁。既然是应邀前往“维和”，便回避了“入侵”之名，也因此，包括美国在内都迄未指控此举为“并吞”。

事情演变至此，乌克兰的“失土”之痛，只能自己苦吞。更糟的是，类似的戏码在2014年已经上演过一回，最后以俄国并吞乌克兰的克里米亚共和国作收，但乌克兰却未学到任何教训。2014年的导火线，是亲俄的乌克兰总统亚努科维奇遭亲欧的国会议员罢黜，引发乌东、乌南等亲俄地区不满，克里米亚议会因而要求俄国出兵干预。由于当地行政长官随即改听莫斯科指令，加上当地乌国将领变节，俄军仅花了二十天就拿下克里米亚。普京还采纳西方民主的玩法，让克里米亚举行公投，绝大多数民众投票支持“脱乌入俄”，乌克兰便从此丢了黑海边上这块重要的沃土。

这次事件，若问谁是最大输家，当然是无法团结又不自量力的乌克兰。法德两国居间穿梭多时，却始终碰不到要害，当然无功而返。美国不断在场边呐喊指挥局势，最后的发展却非其所料，它只能寻求一个不尴尬的下台阶。俄国把各国玩得团团转，虽取得顿涅茨克及卢甘斯克的掌控权，却要面对国际的制裁，付出的代价也不算小。至于乌克兰，因为鲁莽修宪要加入北约及欧盟，不仅目的未遂，反而陷入进退失据的困境。最可悲的是，它得到西方国家一箩筐的承诺，却无一能兑现为乌国保家卫国的支持行动，最后还丢失了矿产富饶的两州，这岂是一个“痛”字所能形容！

在整起事件中，乌克兰彷佛一个身处主场却没有台词的演员，只能任其他国家牵着鼻子，让人民走入失土的国恨家仇。